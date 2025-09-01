    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Daudert & Daudert GmbH kritisiert BaFin

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Falschmeldungen verunsichern Anleger

    Rostock (ots) - Die Daudert & Daudert GmbH warnt vor ihrer Ansicht nach
    überzogenen Praktiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
    (BaFin). Anlass ist ein Fall, bei dem eine Banküberweisung von 50.000 Euro mit
    dem Verwendungszweck "Aktienkauf" eine Verdachtsmeldung und nachfolgende
    Ermittlungen von BaFin und Bundesbank auslöste - obwohl der Vorgang nach
    geltendem Recht unbedenklich sein könnte - und letztendlich auch war..

    "Es ist gefährlich, wenn Bankmitarbeiter im Zahlungsverkehr zu faktischen
    Zuträgern von Behörden werden", sagt Geschäftsführer Christian Daudert.
    "Wochenlange Prüfungen basierend auf haltlosen Mutmaßungen schaden Unternehmen,
    Anlegern und letztlich dem Vertrauen in den Finanzmarkt."

    Nach Auffassung von Daudert versucht die BaFin durch Überaktivität, eigene
    Versäumnisse im Wirecard-Skandal zu überdecken - auf Kosten kleiner
    Marktteilnehmer.

    Über die Daudert & Daudert GmbH

    Die Daudert & Daudert GmbH mit Sitz in Rostock ist seit 1997 als
    Finanzdienstleister spezialisiert auf Services für die Fußballbranche.

    Pressekontakt:

    Daudert & Daudert GmbH
    Grubenstraße 20, 18055 Rostock
    E-Mail: mailto:info@daudert.de
    Web: http://www.daudert.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52634/6108387
    OTS: Daudert & Daudert GmbH



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Daudert & Daudert GmbH kritisiert BaFin Falschmeldungen verunsichern Anleger Die Daudert & Daudert GmbH warnt vor ihrer Ansicht nach überzogenen Praktiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Anlass ist ein Fall, bei dem eine Banküberweisung von 50.000 Euro mit dem Verwendungszweck "Aktienkauf" eine …