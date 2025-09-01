Falschmeldungen verunsichern Anleger

Rostock (ots) - Die Daudert & Daudert GmbH warnt vor ihrer Ansicht nach

überzogenen Praktiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin). Anlass ist ein Fall, bei dem eine Banküberweisung von 50.000 Euro mit

dem Verwendungszweck "Aktienkauf" eine Verdachtsmeldung und nachfolgende

Ermittlungen von BaFin und Bundesbank auslöste - obwohl der Vorgang nach

geltendem Recht unbedenklich sein könnte - und letztendlich auch war..



"Es ist gefährlich, wenn Bankmitarbeiter im Zahlungsverkehr zu faktischen

Zuträgern von Behörden werden", sagt Geschäftsführer Christian Daudert.

"Wochenlange Prüfungen basierend auf haltlosen Mutmaßungen schaden Unternehmen,

Anlegern und letztlich dem Vertrauen in den Finanzmarkt."



Nach Auffassung von Daudert versucht die BaFin durch Überaktivität, eigene

Versäumnisse im Wirecard-Skandal zu überdecken - auf Kosten kleiner

Marktteilnehmer.



Über die Daudert & Daudert GmbH



Die Daudert & Daudert GmbH mit Sitz in Rostock ist seit 1997 als

Finanzdienstleister spezialisiert auf Services für die Fußballbranche.



Pressekontakt:



Daudert & Daudert GmbH

Grubenstraße 20, 18055 Rostock

E-Mail: mailto:info@daudert.de

Web: http://www.daudert.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52634/6108387

OTS: Daudert & Daudert GmbH





