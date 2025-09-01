Geheimtipp aus Spanien: UBS sieht 50 Prozent Kurspotenzial dank Batterie-Boom

Grenergy betreibt Solarparks und baut sein Geschäft mit Batteriespeichern (BESS – Battery Energy Storage Systems) massiv aus. Nach einem Kursanstieg von knapp 90 Prozent seit Jahresbeginn stellt sich die Frage, ob die Story schon ausgereizt ist. UBS verneint das: Im Aktienkurs sei bislang nur die gesicherte Kapazität eingepreist, nicht aber der Milliardenmarkt für eigenständige Batteriespeicher. Allein dieses Segment könne laut Webb einen Wertbeitrag von etwa 50 Euro je Aktie liefern.

Die Rahmenbedingungen sprechen für einen Wendepunkt: Die Investitionskosten für große Batteriespeicher sind in den letzten zwei Jahren um mehr als 50 Prozent gefallen, während die Preisschwankungen am europäischen Strommarkt zunehmen. Damit erreichen Batteriespeicher nun ähnlich wie die Solarenergie 2015–2017 eine Schwelle, an der Investitionen ohne staatliche Förderung attraktiv werden. UBS kalkuliert für Stand-alone-Batterieprojekte mit einer Rendite von rund 10 Prozent.

Grenergy plant bis 2028 rund 4,4 Gigawatt Solarkapazität und 19 Gigawattstunden Batteriespeicher ans Netz zu bringen. Der aktuelle Entwicklungs-Pipeline umfasst 78 Gigawattstunden – genug, um laut Schätzung etwa zwei Prozent der weltweiten BESS-Zubauten außerhalb Chinas bis 2028 zu stemmen.

Selbst im pessimistischen Szenario, in dem nur die bereits gesicherten Projekte umgesetzt werden, rechnet UBS noch mit einem Nettogewinnwachstum von 10 Prozent jährlich zwischen 2025 und 2029 – ein Wert, der über dem Branchenschnitt liegt. Im Basisszenario erwartet Webb sogar 29 Prozent Gewinnwachstum pro Jahr.

Mit einem 2028er-KGV von 8 liegt Grenergy laut UBS rund 40 Prozent unter dem Bewertungsniveau anderer Erneuerbare-Energien-Aktien. Das Fazit der Analystin: Die starke Rallye der Aktie, die sich seit Jahresanfang fast verdoppelt hat, sei kein Grund zur Vorsicht, sondern eher der Auftakt für die nächste Wachstumsphase.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Grenergy Renovables S.A Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 67,10EUR auf Tradegate (01. September 2025, 15:44 Uhr) gehandelt.



