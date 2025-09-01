Börsen Start Update
Börsenstart USA - 01.09. - US Tech 100 stark +0,09 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 45.546,24 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +0,72 %, Salesforce +0,46 %, Merck & Co +0,35 %, Coca-Cola +0,20 %, NVIDIA +0,16 %
Flop-Werte: Caterpillar -0,84 %, Walmart -0,65 %, IBM -0,61 %, Sherwin-Williams -0,56 %, Boeing -0,49 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.437,21 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) +2,91 %, GLOBALFOUNDRIES +0,96 %, Keurig Dr Pepper +0,68 %, Diamondback Energy +0,64 %, ASML Holding NV NY +0,63 %
Flop-Werte: Lam Research -2,49 %, Shopify -1,30 %, Copart -0,96 %, Texas Instruments -0,92 %, Arm Holdings -0,84 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.467,71 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: Fox Registered (B) +1,75 %, Newmont Corporation +1,46 %, Eversource Energy +1,37 %, Brown & Brown +1,11 %, Clorox +0,99 %
Flop-Werte: Lam Research -2,49 %, Evergy -1,31 %, Block (A) -1,27 %, Chubb -1,27 %, Viatris -1,17 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.