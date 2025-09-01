Börsenstart USA - 01.09. - US Tech 100 stark +0,09 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 45.546,24 PKT und steigt um +0,01 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +0,72 %, Salesforce +0,46 %, Merck & Co +0,35 %, Coca-Cola +0,20 %, NVIDIA +0,16 %

Flop-Werte: Caterpillar -0,84 %, Walmart -0,65 %, IBM -0,61 %, Sherwin-Williams -0,56 %, Boeing -0,49 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.437,21 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) +2,91 %, GLOBALFOUNDRIES +0,96 %, Keurig Dr Pepper +0,68 %, Diamondback Energy +0,64 %, ASML Holding NV NY +0,63 %

Flop-Werte: Lam Research -2,49 %, Shopify -1,30 %, Copart -0,96 %, Texas Instruments -0,92 %, Arm Holdings -0,84 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.467,71 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Fox Registered (B) +1,75 %, Newmont Corporation +1,46 %, Eversource Energy +1,37 %, Brown & Brown +1,11 %, Clorox +0,99 %

Flop-Werte: Lam Research -2,49 %, Evergy -1,31 %, Block (A) -1,27 %, Chubb -1,27 %, Viatris -1,17 %