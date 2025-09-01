Heute am 01.09.2025: flatexDEGIRO Aktie im Blickpunkt

Mit einer Performance von -2,40 % musste die flatexDEGIRO Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die flatexDEGIRO-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,49 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -1,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei flatexDEGIRO auf +91,27 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,54 % geändert.

flatexDEGIRO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,53 % 1 Monat +6,36 % 3 Monate +15,49 % 1 Jahr +116,22 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,04 Mrd.EUR wert.

Fünf Aufsteiger erwartet die US-Bank JPMorgan im September im Stoxx Europe 600 . Darunter sollten drei deutsche Unternehmen sein, während zugleich aber auch zwei oder gar drei deutsche Unternehmen ausscheiden dürften. So sieht Analyst Pankaj …

flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?

Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.