Neue Partnerschaft für belastbare Klimarisikoanalysen und den Aufbau strategischer Klimaresilienz (FOTO)

Der Klimawandel stellt Organisationen vor komplexe und oftmals schwer

kalkulierbare Risiken. Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen an die

Nachweisbarkeit von Klimarisiken kontinuierlich. TÜV Rheinland Consulting (TRC)

und CLIMADA Technologies bündeln ihre Kompetenzen, um Unternehmen, Behörden und

Finanzinstitutionen eine fundierte, auditierbare und zukunftsorientierte

Entscheidungsgrundlage für das Management klimabedingter Risiken und Chancen zu

bieten.





Ganzheitlicher Ansatz für Klimarisikoanalysen



Im Zentrum der Partnerschaft stehen qualifizierte Klimarisikoanalysen, die

physische und transitorische Risiken ganzheitlich betrachten. TRC bringt dabei

langjährige Expertise im Bereich Regulatorik und Risikomanagement ein, während

CLIMADA Technologies mit einer wissenschaftlich validierten

Open-Source-Plattform robuste, transparente und vergleichbare Modelle liefert.

Das gemeinsame Angebot unterstützt Organisationen dabei, Klimarisiken nicht nur

zu identifizieren und zu quantifizieren, sondern gezielt zu steuern und mit

Blick auf Compliance-Anforderungen sicher zu dokumentieren.



"Unsere Kunden erwarten mehr als Daten und Modelle, sie erwarten Orientierung,

Verlässlichkeit und Beratung mit Weitblick," sagt Lena Engel, Director

Sustainability bei TÜV Rheinland Consulting. "Mit CLIMADA Technologies als

technologischen Lösungsanbieter schaffen wir belastbare Entscheidungsgrundlagen,

damit Unternehmen und Institutionen ihre Resilienz gegenüber Klimarisiken

strategisch und nachvollziehbar stärken können." Sebastian Glink,

Geschäftsführer CLIMADA Technologies, ergänzt: "In der Partnerschaft mit TÜV

Rheinland verbinden wir wissenschaftliche Exzellenz mit regulatorischer

Expertise. Gemeinsam schaffen wir transparente, robuste und auditierbare

Lösungen zur Bewertung und Steuerung von Klimarisiken - mit dem Ziel, neue

Marktstandards zu setzen und die Transformation hin zu einer klimaresilienten

Wirtschaft aktiv mitzugestalten."



Mehr als nur Erfüllung von Regulatorik: Klimarisikoanalysen als Grundlage für

Investitionsentscheidungen



Durch die Partnerschaft von TRC und CLIMADA Technologies erhalten Organisationen

Lösungen zur praktischen Umsetzbarkeit klimafreundlichen Handelns. Das

ermöglicht nicht nur die Erfüllung von Anforderungen wie der EU-Taxonomie oder

der CSRD, sondern auch die Identifikation von finanziellen und

geschäftsmodellbezogenen Risiken und Chancen. Gleichzeitig liefern sie die

Grundlage für nachhaltige Investitionsentscheidungen - über Branchen- und

Ländergrenzen hinweg.



Zielgruppe Wirtschaft, Politik und Finanzwesen



Das Angebot richtet sich an Organisationen, die ihre Resilienz gegenüber

klimabedingten Risiken nicht dem Zufall überlassen wollen, oder können. Von der

Industrie über den Finanzsektor bis hin zu politischen Institutionen profitieren

Akteure von transparenten, standardisierten und zugleich individuell anpassbaren

Risikoanalysen, die Handlungsfähigkeit sichern und Zukunftssicherheit stärken.



Weitere Informationen zu TÜV Rheinland Consulting: TÜV Rheinland Consulting.

Nextperts für Fortschritt (https://consulting.tuv.com/)



Weitere Informationen zu CLIMADA Technologies: CLIMADA | Home

(https://www.climada.tech/)



Die Welt zu einem sicheren Ort machen - und das seit mehr als 150 Jahren: Dafür

steht TÜV Rheinland als einer der weltweit führenden Prüfdienstleister mit einem

Jahresumsatz von mehr als 2,7 Milliarden Euro und 27.000 Mitarbeitenden in gut

50 Ländern. Die hoch qualifizierten Expertinnen und Experten prüfen technische

Anlagen und Produkte, begleiten Innovationen und gestalten den Wandel zu mehr

Nachhaltigkeit mit. Sie trainieren Menschen in zahlreichen Berufen und

zertifizieren Managementsysteme nach internationalen Standards. Mit besonderer

Expertise in Mobilität, Energieversorgung, Infrastruktur und vielen weiteren

Bereichen sichert TÜV Rheinland unabhängig Qualität, insbesondere bei

innovativen Technologien wie grünem Wasserstoff, künstlicher Intelligenz oder

automatisiertem Fahren - und ermöglicht so eine sichere und lebenswerte Zukunft.

Seit 2006 ist TÜV Rheinland Mitglied im Global Compact der Vereinten Nationen

für mehr Nachhaltigkeit und gegen Korruption. Hauptsitz des Unternehmens ist

Köln, Deutschland. Website: http://www.tuv.com



