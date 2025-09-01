    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    TÜV Rheinland Consulting & CLIMADA Technologies

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue Partnerschaft für belastbare Klimarisikoanalysen und den Aufbau strategischer Klimaresilienz (FOTO)

    Köln (ots) -

    - Bündelung der Kompetenzen für präzise Klimarisikoanalysen
    - Quantifizierung und Steuerung von Klimarisiken im Fokus
    - Weitere Informationen: https://consulting.tuv.com/leistungen/nachhaltigkeitsbe
    ratung/klimarisikoanalyse

    Der Klimawandel stellt Organisationen vor komplexe und oftmals schwer
    kalkulierbare Risiken. Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen an die
    Nachweisbarkeit von Klimarisiken kontinuierlich. TÜV Rheinland Consulting (TRC)
    und CLIMADA Technologies bündeln ihre Kompetenzen, um Unternehmen, Behörden und
    Finanzinstitutionen eine fundierte, auditierbare und zukunftsorientierte
    Entscheidungsgrundlage für das Management klimabedingter Risiken und Chancen zu
    bieten.

    Ganzheitlicher Ansatz für Klimarisikoanalysen

    Im Zentrum der Partnerschaft stehen qualifizierte Klimarisikoanalysen, die
    physische und transitorische Risiken ganzheitlich betrachten. TRC bringt dabei
    langjährige Expertise im Bereich Regulatorik und Risikomanagement ein, während
    CLIMADA Technologies mit einer wissenschaftlich validierten
    Open-Source-Plattform robuste, transparente und vergleichbare Modelle liefert.
    Das gemeinsame Angebot unterstützt Organisationen dabei, Klimarisiken nicht nur
    zu identifizieren und zu quantifizieren, sondern gezielt zu steuern und mit
    Blick auf Compliance-Anforderungen sicher zu dokumentieren.

    "Unsere Kunden erwarten mehr als Daten und Modelle, sie erwarten Orientierung,
    Verlässlichkeit und Beratung mit Weitblick," sagt Lena Engel, Director
    Sustainability bei TÜV Rheinland Consulting. "Mit CLIMADA Technologies als
    technologischen Lösungsanbieter schaffen wir belastbare Entscheidungsgrundlagen,
    damit Unternehmen und Institutionen ihre Resilienz gegenüber Klimarisiken
    strategisch und nachvollziehbar stärken können." Sebastian Glink,
    Geschäftsführer CLIMADA Technologies, ergänzt: "In der Partnerschaft mit TÜV
    Rheinland verbinden wir wissenschaftliche Exzellenz mit regulatorischer
    Expertise. Gemeinsam schaffen wir transparente, robuste und auditierbare
    Lösungen zur Bewertung und Steuerung von Klimarisiken - mit dem Ziel, neue
    Marktstandards zu setzen und die Transformation hin zu einer klimaresilienten
    Wirtschaft aktiv mitzugestalten."

    Mehr als nur Erfüllung von Regulatorik: Klimarisikoanalysen als Grundlage für
    Investitionsentscheidungen

    Durch die Partnerschaft von TRC und CLIMADA Technologies erhalten Organisationen
    Lösungen zur praktischen Umsetzbarkeit klimafreundlichen Handelns. Das
    ermöglicht nicht nur die Erfüllung von Anforderungen wie der EU-Taxonomie oder
    der CSRD, sondern auch die Identifikation von finanziellen und
    geschäftsmodellbezogenen Risiken und Chancen. Gleichzeitig liefern sie die
    Grundlage für nachhaltige Investitionsentscheidungen - über Branchen- und
    Ländergrenzen hinweg.

    Zielgruppe Wirtschaft, Politik und Finanzwesen

    Das Angebot richtet sich an Organisationen, die ihre Resilienz gegenüber
    klimabedingten Risiken nicht dem Zufall überlassen wollen, oder können. Von der
    Industrie über den Finanzsektor bis hin zu politischen Institutionen profitieren
    Akteure von transparenten, standardisierten und zugleich individuell anpassbaren
    Risikoanalysen, die Handlungsfähigkeit sichern und Zukunftssicherheit stärken.

    Weitere Informationen zu TÜV Rheinland Consulting: TÜV Rheinland Consulting.
    Nextperts für Fortschritt (https://consulting.tuv.com/)

    Weitere Informationen zu CLIMADA Technologies: CLIMADA | Home
    (https://www.climada.tech/)

    Die Welt zu einem sicheren Ort machen - und das seit mehr als 150 Jahren: Dafür
    steht TÜV Rheinland als einer der weltweit führenden Prüfdienstleister mit einem
    Jahresumsatz von mehr als 2,7 Milliarden Euro und 27.000 Mitarbeitenden in gut
    50 Ländern. Die hoch qualifizierten Expertinnen und Experten prüfen technische
    Anlagen und Produkte, begleiten Innovationen und gestalten den Wandel zu mehr
    Nachhaltigkeit mit. Sie trainieren Menschen in zahlreichen Berufen und
    zertifizieren Managementsysteme nach internationalen Standards. Mit besonderer
    Expertise in Mobilität, Energieversorgung, Infrastruktur und vielen weiteren
    Bereichen sichert TÜV Rheinland unabhängig Qualität, insbesondere bei
    innovativen Technologien wie grünem Wasserstoff, künstlicher Intelligenz oder
    automatisiertem Fahren - und ermöglicht so eine sichere und lebenswerte Zukunft.
    Seit 2006 ist TÜV Rheinland Mitglied im Global Compact der Vereinten Nationen
    für mehr Nachhaltigkeit und gegen Korruption. Hauptsitz des Unternehmens ist
    Köln, Deutschland. Website: http://www.tuv.com

    Pressekontakt:

    Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:
    Pressestelle TÜV Rheinland, Tel.: +49 2 21/8 06-21 48
    Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und
    Videos erhalten Sie auch per E-Mail über mailto:contact@press.tuv.com sowie
    im
    Internet: http://www.tuv.com/presse und http://www.twitter.com/tuvcom_presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31385/6108446
    OTS: TÜV Rheinland AG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    TÜV Rheinland Consulting & CLIMADA Technologies Neue Partnerschaft für belastbare Klimarisikoanalysen und den Aufbau strategischer Klimaresilienz (FOTO) - Bündelung der Kompetenzen für präzise Klimarisikoanalysen - Quantifizierung und Steuerung von Klimarisiken im Fokus - Weitere Informationen: https://consulting.tuv.com/leistungen/nachhaltigkeitsbe ratung/klimarisikoanalyse Der Klimawandel stellt …