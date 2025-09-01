TÜV Rheinland Consulting & CLIMADA Technologies
Neue Partnerschaft für belastbare Klimarisikoanalysen und den Aufbau strategischer Klimaresilienz (FOTO)
Köln (ots) -
- Bündelung der Kompetenzen für präzise Klimarisikoanalysen
- Quantifizierung und Steuerung von Klimarisiken im Fokus
- Weitere Informationen: https://consulting.tuv.com/leistungen/nachhaltigkeitsbe
ratung/klimarisikoanalyse
Der Klimawandel stellt Organisationen vor komplexe und oftmals schwer
kalkulierbare Risiken. Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen an die
Nachweisbarkeit von Klimarisiken kontinuierlich. TÜV Rheinland Consulting (TRC)
und CLIMADA Technologies bündeln ihre Kompetenzen, um Unternehmen, Behörden und
Finanzinstitutionen eine fundierte, auditierbare und zukunftsorientierte
Entscheidungsgrundlage für das Management klimabedingter Risiken und Chancen zu
bieten.
- Bündelung der Kompetenzen für präzise Klimarisikoanalysen
- Quantifizierung und Steuerung von Klimarisiken im Fokus
- Weitere Informationen: https://consulting.tuv.com/leistungen/nachhaltigkeitsbe
ratung/klimarisikoanalyse
Der Klimawandel stellt Organisationen vor komplexe und oftmals schwer
kalkulierbare Risiken. Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen an die
Nachweisbarkeit von Klimarisiken kontinuierlich. TÜV Rheinland Consulting (TRC)
und CLIMADA Technologies bündeln ihre Kompetenzen, um Unternehmen, Behörden und
Finanzinstitutionen eine fundierte, auditierbare und zukunftsorientierte
Entscheidungsgrundlage für das Management klimabedingter Risiken und Chancen zu
bieten.
Ganzheitlicher Ansatz für Klimarisikoanalysen
Im Zentrum der Partnerschaft stehen qualifizierte Klimarisikoanalysen, die
physische und transitorische Risiken ganzheitlich betrachten. TRC bringt dabei
langjährige Expertise im Bereich Regulatorik und Risikomanagement ein, während
CLIMADA Technologies mit einer wissenschaftlich validierten
Open-Source-Plattform robuste, transparente und vergleichbare Modelle liefert.
Das gemeinsame Angebot unterstützt Organisationen dabei, Klimarisiken nicht nur
zu identifizieren und zu quantifizieren, sondern gezielt zu steuern und mit
Blick auf Compliance-Anforderungen sicher zu dokumentieren.
"Unsere Kunden erwarten mehr als Daten und Modelle, sie erwarten Orientierung,
Verlässlichkeit und Beratung mit Weitblick," sagt Lena Engel, Director
Sustainability bei TÜV Rheinland Consulting. "Mit CLIMADA Technologies als
technologischen Lösungsanbieter schaffen wir belastbare Entscheidungsgrundlagen,
damit Unternehmen und Institutionen ihre Resilienz gegenüber Klimarisiken
strategisch und nachvollziehbar stärken können." Sebastian Glink,
Geschäftsführer CLIMADA Technologies, ergänzt: "In der Partnerschaft mit TÜV
Rheinland verbinden wir wissenschaftliche Exzellenz mit regulatorischer
Expertise. Gemeinsam schaffen wir transparente, robuste und auditierbare
Lösungen zur Bewertung und Steuerung von Klimarisiken - mit dem Ziel, neue
Marktstandards zu setzen und die Transformation hin zu einer klimaresilienten
Wirtschaft aktiv mitzugestalten."
Mehr als nur Erfüllung von Regulatorik: Klimarisikoanalysen als Grundlage für
Investitionsentscheidungen
Durch die Partnerschaft von TRC und CLIMADA Technologies erhalten Organisationen
Lösungen zur praktischen Umsetzbarkeit klimafreundlichen Handelns. Das
ermöglicht nicht nur die Erfüllung von Anforderungen wie der EU-Taxonomie oder
der CSRD, sondern auch die Identifikation von finanziellen und
geschäftsmodellbezogenen Risiken und Chancen. Gleichzeitig liefern sie die
Grundlage für nachhaltige Investitionsentscheidungen - über Branchen- und
Ländergrenzen hinweg.
Zielgruppe Wirtschaft, Politik und Finanzwesen
Das Angebot richtet sich an Organisationen, die ihre Resilienz gegenüber
klimabedingten Risiken nicht dem Zufall überlassen wollen, oder können. Von der
Industrie über den Finanzsektor bis hin zu politischen Institutionen profitieren
Akteure von transparenten, standardisierten und zugleich individuell anpassbaren
Risikoanalysen, die Handlungsfähigkeit sichern und Zukunftssicherheit stärken.
Weitere Informationen zu TÜV Rheinland Consulting: TÜV Rheinland Consulting.
Nextperts für Fortschritt (https://consulting.tuv.com/)
Weitere Informationen zu CLIMADA Technologies: CLIMADA | Home
(https://www.climada.tech/)
Die Welt zu einem sicheren Ort machen - und das seit mehr als 150 Jahren: Dafür
steht TÜV Rheinland als einer der weltweit führenden Prüfdienstleister mit einem
Jahresumsatz von mehr als 2,7 Milliarden Euro und 27.000 Mitarbeitenden in gut
50 Ländern. Die hoch qualifizierten Expertinnen und Experten prüfen technische
Anlagen und Produkte, begleiten Innovationen und gestalten den Wandel zu mehr
Nachhaltigkeit mit. Sie trainieren Menschen in zahlreichen Berufen und
zertifizieren Managementsysteme nach internationalen Standards. Mit besonderer
Expertise in Mobilität, Energieversorgung, Infrastruktur und vielen weiteren
Bereichen sichert TÜV Rheinland unabhängig Qualität, insbesondere bei
innovativen Technologien wie grünem Wasserstoff, künstlicher Intelligenz oder
automatisiertem Fahren - und ermöglicht so eine sichere und lebenswerte Zukunft.
Seit 2006 ist TÜV Rheinland Mitglied im Global Compact der Vereinten Nationen
für mehr Nachhaltigkeit und gegen Korruption. Hauptsitz des Unternehmens ist
Köln, Deutschland. Website: http://www.tuv.com
Pressekontakt:
Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:
Pressestelle TÜV Rheinland, Tel.: +49 2 21/8 06-21 48
Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und
Videos erhalten Sie auch per E-Mail über mailto:contact@press.tuv.com sowie
im
Internet: http://www.tuv.com/presse und http://www.twitter.com/tuvcom_presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31385/6108446
OTS: TÜV Rheinland AG
Im Zentrum der Partnerschaft stehen qualifizierte Klimarisikoanalysen, die
physische und transitorische Risiken ganzheitlich betrachten. TRC bringt dabei
langjährige Expertise im Bereich Regulatorik und Risikomanagement ein, während
CLIMADA Technologies mit einer wissenschaftlich validierten
Open-Source-Plattform robuste, transparente und vergleichbare Modelle liefert.
Das gemeinsame Angebot unterstützt Organisationen dabei, Klimarisiken nicht nur
zu identifizieren und zu quantifizieren, sondern gezielt zu steuern und mit
Blick auf Compliance-Anforderungen sicher zu dokumentieren.
"Unsere Kunden erwarten mehr als Daten und Modelle, sie erwarten Orientierung,
Verlässlichkeit und Beratung mit Weitblick," sagt Lena Engel, Director
Sustainability bei TÜV Rheinland Consulting. "Mit CLIMADA Technologies als
technologischen Lösungsanbieter schaffen wir belastbare Entscheidungsgrundlagen,
damit Unternehmen und Institutionen ihre Resilienz gegenüber Klimarisiken
strategisch und nachvollziehbar stärken können." Sebastian Glink,
Geschäftsführer CLIMADA Technologies, ergänzt: "In der Partnerschaft mit TÜV
Rheinland verbinden wir wissenschaftliche Exzellenz mit regulatorischer
Expertise. Gemeinsam schaffen wir transparente, robuste und auditierbare
Lösungen zur Bewertung und Steuerung von Klimarisiken - mit dem Ziel, neue
Marktstandards zu setzen und die Transformation hin zu einer klimaresilienten
Wirtschaft aktiv mitzugestalten."
Mehr als nur Erfüllung von Regulatorik: Klimarisikoanalysen als Grundlage für
Investitionsentscheidungen
Durch die Partnerschaft von TRC und CLIMADA Technologies erhalten Organisationen
Lösungen zur praktischen Umsetzbarkeit klimafreundlichen Handelns. Das
ermöglicht nicht nur die Erfüllung von Anforderungen wie der EU-Taxonomie oder
der CSRD, sondern auch die Identifikation von finanziellen und
geschäftsmodellbezogenen Risiken und Chancen. Gleichzeitig liefern sie die
Grundlage für nachhaltige Investitionsentscheidungen - über Branchen- und
Ländergrenzen hinweg.
Zielgruppe Wirtschaft, Politik und Finanzwesen
Das Angebot richtet sich an Organisationen, die ihre Resilienz gegenüber
klimabedingten Risiken nicht dem Zufall überlassen wollen, oder können. Von der
Industrie über den Finanzsektor bis hin zu politischen Institutionen profitieren
Akteure von transparenten, standardisierten und zugleich individuell anpassbaren
Risikoanalysen, die Handlungsfähigkeit sichern und Zukunftssicherheit stärken.
Weitere Informationen zu TÜV Rheinland Consulting: TÜV Rheinland Consulting.
Nextperts für Fortschritt (https://consulting.tuv.com/)
Weitere Informationen zu CLIMADA Technologies: CLIMADA | Home
(https://www.climada.tech/)
Die Welt zu einem sicheren Ort machen - und das seit mehr als 150 Jahren: Dafür
steht TÜV Rheinland als einer der weltweit führenden Prüfdienstleister mit einem
Jahresumsatz von mehr als 2,7 Milliarden Euro und 27.000 Mitarbeitenden in gut
50 Ländern. Die hoch qualifizierten Expertinnen und Experten prüfen technische
Anlagen und Produkte, begleiten Innovationen und gestalten den Wandel zu mehr
Nachhaltigkeit mit. Sie trainieren Menschen in zahlreichen Berufen und
zertifizieren Managementsysteme nach internationalen Standards. Mit besonderer
Expertise in Mobilität, Energieversorgung, Infrastruktur und vielen weiteren
Bereichen sichert TÜV Rheinland unabhängig Qualität, insbesondere bei
innovativen Technologien wie grünem Wasserstoff, künstlicher Intelligenz oder
automatisiertem Fahren - und ermöglicht so eine sichere und lebenswerte Zukunft.
Seit 2006 ist TÜV Rheinland Mitglied im Global Compact der Vereinten Nationen
für mehr Nachhaltigkeit und gegen Korruption. Hauptsitz des Unternehmens ist
Köln, Deutschland. Website: http://www.tuv.com
Pressekontakt:
Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:
Pressestelle TÜV Rheinland, Tel.: +49 2 21/8 06-21 48
Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und
Videos erhalten Sie auch per E-Mail über mailto:contact@press.tuv.com sowie
im
Internet: http://www.tuv.com/presse und http://www.twitter.com/tuvcom_presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31385/6108446
OTS: TÜV Rheinland AG
Autor folgen