JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91,50 Euro belassen. Ein Medienbericht, dem zufolge Mitsubishi Heavy die Produktionskapazitäten für Gasturbinen in den kommenden zwei Jahren verdoppeln will, passe ins Branchenbild, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Siemens Energy habe in den vergangenen beiden Jahren umfangreiche Aufträge erhalten. Die Frage sei nun, ob das Unternehmen die Kapazitäten über die bisherige Planung hinaus ausweiten muss./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 14:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 14:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 89,10EUR auf Tradegate (01. September 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 91,50

Kursziel alt: 91,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

