Silber steigt
Rohstoff-Rallye: Silber knackt die magische 40 Dollar-Marke
Der Silberpreis ist am Montag erstmals seit über einem Jahrzehnt über 40 US-Dollar je Unze gestiegen – angefacht von wachsenden Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Monat.
- Silberpreis über 40 USD, höchste Marke seit 10 Jahren.
- ETFs fördern Silber-Nachfrage, Lagerbestände sinken.
- Niedrigere Zinsen stärken Edelmetall-Attraktivität.
Der Spotpreis für Silber legte um bis zu 1,8 Prozent auf 40,41 US-Dollar zu und trieb das Plus seit Jahresbeginn damit auf über 40 Prozent. Die Rallye spiegelt den Aufwärtstrend bei anderen Edelmetallen wider, darunter Gold, Platin und Palladium.
Noch ist das Potenzial von Silber aber nicht ausgereizt. Dazu kommt, dass der Durchbruch der magischen 40-US-Dollar-Marke für ein starkes Momentum sorgt und für weitere Käufe.
In der Regel erhöhen niedrigere Zinsen oft die Attraktivität von Gold, da der fehlende Ertrag des Metalls bei geringen Finanzierungskosten weniger ins Gewicht fällt.
Aber: Investoren haben verstärkt in börsengehandelte Silber-ETFs investiert. Die Bestände stiegen im August den siebten Monat in Folge – laut Bloomberg die längste Zuflussserie seit 2020. Dies hat die Lagerbestände an frei verfügbarem Metall in London reduziert und zu einer anhaltend engen Marktlage geführt.
"Fed-Zinssenkungen, ein schwächerer US-Dollar, steigende ETF-Zuflüsse und höhere indische Importe sollten Gold und Silber unterstützen", schrieben Amy Gower und Martijn Rats, Analysten bei Morgan Stanley.
Laut dem Branchenverband Silver Institute wird der Markt 2025 voraussichtlich das fünfte Jahr in Folge ein deutliches Defizit verzeichnen.
Die Aussicht auf niedrigere Finanzierungskosten erhöht zudem die Attraktivität der zinslosen Edelmetalle. Zusätzliche Unterstützung kommt von einer wachsenden Nachfrage nach sicheren Häfen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion