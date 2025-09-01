Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
TeamViewer
Tagesperformance: +10,88 %
Platz 1
Performance 1M: +0,30 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 2
Performance 1M: -7,24 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 3
Performance 1M: -11,78 %
Formycon
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 4
Performance 1M: -14,51 %
United Internet
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 5
Performance 1M: +8,33 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 6
Performance 1M: +5,97 %
Qiagen
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 7
Performance 1M: -7,80 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 8
Performance 1M: +12,17 %
