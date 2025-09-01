Euro steigt über 1,17 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag über 1,17 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1711 Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch knapp unter 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1715 (Freitag: 1,1658) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8536 (0,8577) Euro.

Die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützten den Euro etwas. Daten aus der chinesischen Industrie sorgten für etwas mehr Zuversicht. Die Märkte warten auf die am Dienstag in der Eurozone anstehenden Verbraucherpreise. Experten gehen davon aus, dass die Inflationsrate in der Nähe des Inflationsziels von zwei Prozent bleiben wird.