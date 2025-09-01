    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFielmann AktievorwärtsNachrichten zu Fielmann

    Fielmann Aktie heute im Plus (53,85€) - 01.09.2025

    Am 01.09.2025 ist die Fielmann Aktie, bisher, um +2,96 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fielmann Aktie.

    Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com

    Fielmann ist ein führender europäischer Optiker, spezialisiert auf Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte. Als Marktführer in Deutschland bietet das Unternehmen modische Sehhilfen und optische Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Apollo-Optik und Mister Spex. Fielmann überzeugt durch ein dichtes Filialnetz, faire Preise und exzellenten Kundenservice.

    Fielmann Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Fielmann Aktie. Sie steigt um +2,96 % auf 53,85. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Fielmann in den letzten drei Monaten Verluste von -6,19 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fielmann Aktie damit um -7,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,85 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fielmann +26,63 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

    Fielmann Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,19 %
    1 Monat -5,85 %
    3 Monate -6,19 %
    1 Jahr +18,33 %

    Informationen zur Fielmann Aktie

    Es gibt 84 Mio. Fielmann Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,52 Mrd.EUR wert.

    Fielmann Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fielmann Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fielmann Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fielmann

    +2,87 %
    -6,42 %
    -5,06 %
    -5,75 %
    +19,18 %
    +42,82 %
    -14,00 %
    -10,10 %
    +183,16 %
    ISIN:DE0005772206WKN:577220



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
