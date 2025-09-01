Fielmann Aktie heute im Plus (53,85€) - 01.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Fielmann Aktie. Sie steigt um +2,96 % auf 53,85€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Fielmann ist ein führender europäischer Optiker, spezialisiert auf Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte. Als Marktführer in Deutschland bietet das Unternehmen modische Sehhilfen und optische Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Apollo-Optik und Mister Spex. Fielmann überzeugt durch ein dichtes Filialnetz, faire Preise und exzellenten Kundenservice.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Fielmann in den letzten drei Monaten Verluste von -6,19 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fielmann Aktie damit um -7,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,85 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fielmann +26,63 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

Fielmann Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,19 % 1 Monat -5,85 % 3 Monate -6,19 % 1 Jahr +18,33 %

Informationen zur Fielmann Aktie

Es gibt 84 Mio. Fielmann Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,52 Mrd.EUR wert.

Fielmann Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fielmann Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fielmann Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.