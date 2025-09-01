Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!
Bilfinger SE zeigt mit ihrem Aktienrückkaufprogramm Stärke: Im August 2025 wurden 11.651 Aktien erworben, Teil eines größeren Plans, der seit Januar läuft und bereits 482.171 Aktien umfasst.
- Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 25. bis 29. August 2025 insgesamt 11.651 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 bekannt gegeben und begann am 21. Januar 2025.
- Das Gesamtvolumen der bis zum 29. August 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 482.171 Stück.
- Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.
- Die detaillierten Transaktionsdaten sind auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht.
- Die Aktien der Bilfinger SE sind im regulierten Markt in Frankfurt und anderen Städten gelistet, mit der ISIN DE0005909006.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bilfinger ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 88,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,73 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.453,16PKT (+0,28 %).
