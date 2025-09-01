Gerät Polen ins Straucheln? Steuer- und Haushaltspläne bremsen Euphorie

Für den WIG20, in dem Banken die Schwergewichte stellen, bedeutete das einen Tagesverlust von über 4,5 Prozent. Analysten rechnen damit, dass die Gewinne des Sektors allein 2026 um bis zu 16 Prozent schrumpfen könnten. In den vergangenen sieben Handelstagen hat der Leitindex bereits 8,4 Prozent an Wert verloren.

Mit einem Plus von mehr als 25 Prozent seit Jahresbeginn gehört Polens Leitindex WIG20 zu den besten Börsenperformern Europas. Vor allem Banken hatten das Tempo vorgegeben – bis die Regierung im August einen Paukenschlag lieferte: Ab 2026 soll die Körperschaftsteuer für Finanzinstitute von 19 auf 30 Prozent steigen, um höhere Verteidigungsausgaben zu finanzieren.

Die Steuerpläne sind eingebettet in den Haushaltsentwurf für 2026, der außergewöhnlich hohe Verteidigungs- und Sozialausgaben vorsieht. Das Defizit soll bei 6,5 Prozent der Wirtschaftsleistung liegen und ist damit eines der höchsten in der EU. Damit wächst die Verschuldung schneller, als es vielen Investoren lieb ist.

Ratingagenturen und Anleihekäufer dürften zunehmend kritisch werden, warnen Analysten. "Ein Defizit von mehr als 6 Prozent bei solidem Wachstum ist klar expansionär", kommentieren die Volkswirte von ING Bank Slaski. Die Renditen polnischer Staatsanleihen sind bereits auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Geldpolitik. Am Mittwoch entscheidet die Nationalbank Polens über den Leitzins. Die Mehrheit der Ökonomen erwartet eine erneute Senkung um 25 Basispunkte auf 4,75 Prozent, nachdem die Inflation zuletzt auf 2,8 Prozent gefallen ist und damit im Zielkorridor der Notenbank liegt. Doch die lockere Fiskalpolitik und unklare Energiepreise im Herbst sprechen für Vorsicht. Selbst innerhalb der Analystengemeinde gilt die Entscheidung als eine knappe Angelegenheit.

Während internationale Investoren stark auf Polen setzen, bleiben viele Privatanleger an der Seitenlinie. Trotz der Kursrallye haben Haushalte in diesem Jahr mehr Geld aus Aktienfonds abgezogen als hineingesteckt. Stattdessen fließen Milliarden in Geldmarkt- und Rentenfonds. Die Regierung versucht gegenzusteuern und plant steuerbegünstigte Anlagekonten nach schwedischem Vorbild, um eine neue Aktienkultur zu schaffen. Ob das Vertrauen zurückkehrt, ist offen – zumal der WIG20 trotz der jüngsten Gewinne immer noch fast 30 Prozent unter seinem Rekordhoch von 2007 notiert.

Polens Börse glänzt auf den ersten Blick, doch hinter den Kulissen lauern Risiken – von höheren Bankensteuern über wachsende Defizite bis hin zu einer unklaren Zinsstrategie. Für Anleger bleibt die zentrale Frage: Reicht die robuste Wirtschaftskraft, um die politischen Belastungen auszugleichen?

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion