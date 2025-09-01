Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 01.09.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.475,68USD pro Feinunze und notiert damit +0,81 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 40,68USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,33 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,16USD und verzeichnet ein Plus von +1,14 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,69USD und verzeichnet ein Plus von +1,13 %.