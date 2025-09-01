    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 01.09.2025

    Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.475,68USD pro Feinunze und notiert damit +0,81 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 40,68USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,33 %.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,16USD und verzeichnet ein Plus von +1,14 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,69USD und verzeichnet ein Plus von +1,13 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.137,50USD +2,66 %
    Platin 1.423,50USD +3,98 %
    Kupfer London Rolling 9.883,64USD -0,22 %
    Aluminium 2.613,00PKT +0,28 %
    Erdgas 2,946USD -2,34 %

    Rohstoff des Tages: Platin

    Mit einem Tages-Plus von +3,98 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 01.09.25, 17:29 Uhr.



