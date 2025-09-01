    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 2. September 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • PVA TePla veranstaltet Capital Markets Day in Deutschland.
    • Verbraucherpreise und BIP-Daten aus mehreren Ländern.
    • Thüringer Wirtschaftskongress und Dehoga-Pk in Berlin.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 2. September 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: PVA TePla, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:00 KOR: Verbraucherpreise 8/25
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    08:30 HUN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    11:00 ITA: Erzeugerpreise 7/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    12:00 PRT: Industrieproduktion 7/25
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/25
    16:00 USA: Bauinvestitionen 7/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Thüringer Wirtschaftskongress «erwicon» zum Thema «Regionalität als Erfolgsfaktor», Erfurt

    11:00 DEU: Pk der Dehoga «Wo steht das Gastgewerbe? Was muss sich ändern?», Berlin

    BRA: Beginn der Urteilsfindung gegen Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro und Mitangeklagte °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
