Konferenz "SCO plus" unter Vorsitz von Xi Jinping abgehalten
Peking (ots/PRNewswire) - Am Montagnachmittag ist die Konferenz "SCO plus" unter
Vorsitz des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping abgehalten worden. Dabei
hielt Xi Jinping eine Rede.
https://german.cgtn.com/2025/09/01/ARTI1756716417458193/
Xi Jinping erklärte, er wolle die Globale Verwaltungsinitiative ins Leben rufen
und gemeinsam mit allen Ländern ein gerechteres und vernünftigeres System
globaler Verwaltung etablieren, um eine Gemeinschaft der Menschheit mit
geteilter Zukunft aufzubauen.
Er hob fünf Grundsätze für die Globale Verwaltungsinitiative hervor: Erstens
sollte man an der souveränen Gleichheit festhalten. Zweitens sollte man sich an
die internationale Rechtsstaatlichkeit halten. Drittens sollte man
Multilateralismus praktizieren. Viertens sollte man sich für einen Ansatz
einsetzen, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Fünftens sollte man sich
darauf konzentrieren, konkrete Maßnahmen zu ergreifen.
Xi rief die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) dazu auf, bei der
Umsetzung der Global-Governance-Initiative eine führende Rolle zu spielen und
mit gutem Beispiel voranzugehen.
Die SCO habe sich zunehmend zu einem Katalysator für die Entwicklung und Reform
des Global-Governance-Systems entwickelt, sagte Xi in seiner Rede auf dem
Treffen weiter.
