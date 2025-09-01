Konferenz "SCO plus" unter Vorsitz von Xi Jinping abgehalten

Peking (ots/PRNewswire) - Am Montagnachmittag ist die Konferenz "SCO plus" unter

Vorsitz des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping abgehalten worden. Dabei

hielt Xi Jinping eine Rede.



Xi Jinping erklärte, er wolle die Globale Verwaltungsinitiative ins Leben rufen

und gemeinsam mit allen Ländern ein gerechteres und vernünftigeres System

globaler Verwaltung etablieren, um eine Gemeinschaft der Menschheit mit

geteilter Zukunft aufzubauen.



Er hob fünf Grundsätze für die Globale Verwaltungsinitiative hervor: Erstens

sollte man an der souveränen Gleichheit festhalten. Zweitens sollte man sich an

die internationale Rechtsstaatlichkeit halten. Drittens sollte man

Multilateralismus praktizieren. Viertens sollte man sich für einen Ansatz

einsetzen, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Fünftens sollte man sich

darauf konzentrieren, konkrete Maßnahmen zu ergreifen.



Xi rief die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) dazu auf, bei der

Umsetzung der Global-Governance-Initiative eine führende Rolle zu spielen und

mit gutem Beispiel voranzugehen.



Die SCO habe sich zunehmend zu einem Katalysator für die Entwicklung und Reform

des Global-Governance-Systems entwickelt, sagte Xi in seiner Rede auf dem

Treffen weiter.



