    Konferenz "SCO plus" unter Vorsitz von Xi Jinping abgehalten

    Peking (ots/PRNewswire) - Am Montagnachmittag ist die Konferenz "SCO plus" unter
    Vorsitz des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping abgehalten worden. Dabei
    hielt Xi Jinping eine Rede.

    https://german.cgtn.com/2025/09/01/ARTI1756716417458193/

    Xi Jinping erklärte, er wolle die Globale Verwaltungsinitiative ins Leben rufen
    und gemeinsam mit allen Ländern ein gerechteres und vernünftigeres System
    globaler Verwaltung etablieren, um eine Gemeinschaft der Menschheit mit
    geteilter Zukunft aufzubauen.

    Er hob fünf Grundsätze für die Globale Verwaltungsinitiative hervor: Erstens
    sollte man an der souveränen Gleichheit festhalten. Zweitens sollte man sich an
    die internationale Rechtsstaatlichkeit halten. Drittens sollte man
    Multilateralismus praktizieren. Viertens sollte man sich für einen Ansatz
    einsetzen, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Fünftens sollte man sich
    darauf konzentrieren, konkrete Maßnahmen zu ergreifen.

    Xi rief die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) dazu auf, bei der
    Umsetzung der Global-Governance-Initiative eine führende Rolle zu spielen und
    mit gutem Beispiel voranzugehen.

    Die SCO habe sich zunehmend zu einem Katalysator für die Entwicklung und Reform
    des Global-Governance-Systems entwickelt, sagte Xi in seiner Rede auf dem
    Treffen weiter.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761820/image_5052246_33412901.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/konferenz-sco-plus-unter-vorsitz-von-xi-jinping-abgehalten-302543
    102.html

