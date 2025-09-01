Friedrich Vorwerk Group Aktie sackt ab - 01.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Friedrich Vorwerk Group Aktie. Mit einer Performance von -5,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,02 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um -8,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,58 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Friedrich Vorwerk Group auf +166,11 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,62 % 1 Monat -15,58 % 3 Monate +16,02 % 1 Jahr +215,32 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd.EUR wert.

Die deutschen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, glänzt der TecDAX mit der stärksten Performance. Doch nicht alle Indizes können überzeugen.

EQS Voting Rights Announcement: Friedrich Vorwerk Group SE Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 01.09.2025 / 06:59 …

Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.