Kleine Gewinne bei ruhigem Wochenauftakt

Die Kursbewegungen blieben zum Wochenauftakt ebenso überschaubar wie die Handelsumsätze, auch weil an den US-Bösen wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde und Impulse von dort ausblieben.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche haben an Europas Aktienmärkten moderate Kursgewinne überwogen. Der EuroStoxx 50 schloss am Montag 0,29 Prozent höher bei 5.367,08 Punkten. In der vergangenen Woche hatte das Kursbarometer zweieinhalb Prozent eingebüßt.

Außerhalb der Eurozone tat sich ebenfalls nicht viel, die Indizes schlossen nahe ihren Schlusskursen vom Freitag. Der Schweizer SMI beendete den Handel mit einem kleinen Minus von 0,09 Prozent bei 12.176,52 Punkten. Der britische FTSE 100 schloss 0,10 Prozent im Plus bei 9.196,34 Zähler.

Gefragt im marktbreiten Stoxx Europe 600 waren zu Wochenbeginn die konjunkturabhängigen Auto- und Industrietitel sowie Aktien aus der Bankenbranche .

Aktien von Novo Nordisk gewannen 1,8 Prozent. Der dänische Arzneimittelhersteller veröffentlichte Studiendaten zu seinem Blockbuster-Abnehmmedikament Wegovy. Diese untermauerten, dass das Mittel das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Todesfälle reduziert. Laut den Dänen senkt ihr Mittel die entsprechenden Risiken deutlicher als ein Produkt des US-Kontrahenten Eli Lilly.

Dagegen überwogen bei Versicherern und Versorgern die Verkäufer. Im Versorgersektor trotzten Orsted mit einem Kursplus von 3,6 Prozent dem schwachen Trend. Der kriselnde Windparkbetreiber kann bei seiner Kapitalerhöhung auf die Unterstützung seines Großaktionärs Equinor bauen. Der norwegische Öl- und Gaskonzern will neue Aktien für sechs Milliarden dänische Kronen (804 Mio Euro) zeichnen und damit seine Beteiligung von zehn Prozent an Orsted aufrechterhalten. Die Equinor-Titel gewannen 0,5 Prozent./bek/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Orsted Aktie Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 21,17 auf Tradegate (01. September 2025, 18:01 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Orsted Aktie um -5,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -34,63 %. Die Marktkapitalisierung von Orsted bezifferte sich zuletzt auf 11,48 Mrd.. Orsted zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 13,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 342,14DKK. Von den letzten 7 Analysten der Orsted Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 520,00DKK was eine Bandbreite von +599,82 %/+1.815,29 % bedeutet.



