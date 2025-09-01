Veranstaltungshinweis
"What the Food"-Forum "Diversity in the Food Industry" am 18. September 2025
Berlin (ots) - Die Lebensmittelwirtschaft ist so vielfältig wie die Gesellschaft
selbst - in Produktion, Handel und Konsum. Menschen mit Migrationsgeschichte
leisten seit jeher einen prägenden Beitrag für die Branche. Doch zugleich geht
es um Fragen von Chancengleichheit, Teilhabe und kultureller Sensibilität -
besonders im Kontext von Ernährung, Gesundheit und Kommunikation.
Mit dem "What the Food"-Forum "Diversity in the Food Industry" setzen die
Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und der
Lebensmittelverband Deutschland am 18. September 2025 in den KINDL Locations in
Berlin ein starkes Zeichen: Vielfalt sichtbar machen, Integration gelingen
lassen, Potenziale besser nutzen.
Das Forum bringt persönliche Erfahrungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und
politische Handlungsansätze zusammen.
Staatsministerin Natalie Pawlik spricht das politische Grußwort. Die Keynote
hält Prof. Dr. Frank Kalter, Leiter des Deutschen Zentrum für Integrations- und
Migrationsforschung (DeZIM) e. V.. Danch folgt der Blick auf " Migration als
Erfolgsfaktor " - mit einem Vortrag von Prof. Panu Poutvaara, Leiter des ifo
Zentrums für Migration und Entwicklungsökonomik und praxisnahen Stimmen aus der
Branche: Engin Ergün (ethnoIQ GmbH), André Kowalew (Dovgan) und Khuong Dat Vuong
(Monsieur Vuong). Nach der Mittagspause widmet sich das Forum der Rolle von "
Ernährung, Gesundheit und Integration ": Ernährungssoziologe Dr. Daniel Kofahl
eröffnet mit einem soziokulturellen Impuls, darauf folgt eine Paneldiskussion
mit Silvia Breher, Staatssekretärin im Bundesministerium für Landwirtschaft,
Ernährung und Heimat , Marcus-Dominic Hauck, Geschäftsführer HOMANN Feinkost
GmbH , Prof. Claudia Kardys, Professorin für Ernährungskommunikation und Public
Health, Hochschule Niederrhein und Bernd Siggelkow, Pastor und Gründer des
Kinderprojekts "Die Arche". Am Nachmittag lädt das Panel " Migration & Werte -
was hält uns zusammen? " zur Diskussion über gesellschaftlichen Zusammenhalt mit
Ahmad Mansour, Psychologe und Integrationsexperte, Nikolaus Blome, Ressortleiter
Politik und Gesellschaft RTL Mediengruppe, Caroline Bosbach, MdB und Christoph
Minhoff, Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands und der BVE.
Die Anmeldung für Journalisten ist online möglich bis zum 14. September 2025
unter https://ots.de/4fvs1t
Für weitere Informationen:
Lebensmittelverband Deutschland e. V.
Öffentlichkeitsarbeit
Manon Struck-Pacyna
Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin
Tel. +49 30 206143-127
mailto:struck@lebensmittelverband.de
http://www.lebensmittelverband.de
http://www.x.com/lmverband
https://bsky.app/profile/lebensmittelverband.de
http://www.facebook.com/unserelebensmittel
http://www.instagram.com/unserelebensmittel
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12796/6108695
OTS: Lebensmittelverband Deutschland e. V.
