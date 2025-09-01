"What the Food"-Forum "Diversity in the Food Industry" am 18. September 2025

Berlin (ots) - Die Lebensmittelwirtschaft ist so vielfältig wie die Gesellschaft

selbst - in Produktion, Handel und Konsum. Menschen mit Migrationsgeschichte

leisten seit jeher einen prägenden Beitrag für die Branche. Doch zugleich geht

es um Fragen von Chancengleichheit, Teilhabe und kultureller Sensibilität -

besonders im Kontext von Ernährung, Gesundheit und Kommunikation.



Mit dem "What the Food"-Forum "Diversity in the Food Industry" setzen die

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und der

Lebensmittelverband Deutschland am 18. September 2025 in den KINDL Locations in

Berlin ein starkes Zeichen: Vielfalt sichtbar machen, Integration gelingen

lassen, Potenziale besser nutzen.







politische Handlungsansätze zusammen.



Staatsministerin Natalie Pawlik spricht das politische Grußwort. Die Keynote

hält Prof. Dr. Frank Kalter, Leiter des Deutschen Zentrum für Integrations- und

Migrationsforschung (DeZIM) e. V.. Danch folgt der Blick auf " Migration als

Erfolgsfaktor " - mit einem Vortrag von Prof. Panu Poutvaara, Leiter des ifo

Zentrums für Migration und Entwicklungsökonomik und praxisnahen Stimmen aus der

Branche: Engin Ergün (ethnoIQ GmbH), André Kowalew (Dovgan) und Khuong Dat Vuong

(Monsieur Vuong). Nach der Mittagspause widmet sich das Forum der Rolle von "

Ernährung, Gesundheit und Integration ": Ernährungssoziologe Dr. Daniel Kofahl

eröffnet mit einem soziokulturellen Impuls, darauf folgt eine Paneldiskussion

mit Silvia Breher, Staatssekretärin im Bundesministerium für Landwirtschaft,

Ernährung und Heimat , Marcus-Dominic Hauck, Geschäftsführer HOMANN Feinkost

GmbH , Prof. Claudia Kardys, Professorin für Ernährungskommunikation und Public

Health, Hochschule Niederrhein und Bernd Siggelkow, Pastor und Gründer des

Kinderprojekts "Die Arche". Am Nachmittag lädt das Panel " Migration & Werte -

was hält uns zusammen? " zur Diskussion über gesellschaftlichen Zusammenhalt mit

Ahmad Mansour, Psychologe und Integrationsexperte, Nikolaus Blome, Ressortleiter

Politik und Gesellschaft

Minhoff, Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands und der BVE.



Die Anmeldung für Journalisten ist online möglich bis zum 14. September 2025

unter https://ots.de/4fvs1t



