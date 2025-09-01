    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Veranstaltungshinweis

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    "What the Food"-Forum "Diversity in the Food Industry" am 18. September 2025

    Berlin (ots) - Die Lebensmittelwirtschaft ist so vielfältig wie die Gesellschaft
    selbst - in Produktion, Handel und Konsum. Menschen mit Migrationsgeschichte
    leisten seit jeher einen prägenden Beitrag für die Branche. Doch zugleich geht
    es um Fragen von Chancengleichheit, Teilhabe und kultureller Sensibilität -
    besonders im Kontext von Ernährung, Gesundheit und Kommunikation.

    Mit dem "What the Food"-Forum "Diversity in the Food Industry" setzen die
    Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und der
    Lebensmittelverband Deutschland am 18. September 2025 in den KINDL Locations in
    Berlin ein starkes Zeichen: Vielfalt sichtbar machen, Integration gelingen
    lassen, Potenziale besser nutzen.

    Das Forum bringt persönliche Erfahrungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und
    politische Handlungsansätze zusammen.

    Staatsministerin Natalie Pawlik spricht das politische Grußwort. Die Keynote
    hält Prof. Dr. Frank Kalter, Leiter des Deutschen Zentrum für Integrations- und
    Migrationsforschung (DeZIM) e. V.. Danch folgt der Blick auf " Migration als
    Erfolgsfaktor " - mit einem Vortrag von Prof. Panu Poutvaara, Leiter des ifo
    Zentrums für Migration und Entwicklungsökonomik und praxisnahen Stimmen aus der
    Branche: Engin Ergün (ethnoIQ GmbH), André Kowalew (Dovgan) und Khuong Dat Vuong
    (Monsieur Vuong). Nach der Mittagspause widmet sich das Forum der Rolle von "
    Ernährung, Gesundheit und Integration ": Ernährungssoziologe Dr. Daniel Kofahl
    eröffnet mit einem soziokulturellen Impuls, darauf folgt eine Paneldiskussion
    mit Silvia Breher, Staatssekretärin im Bundesministerium für Landwirtschaft,
    Ernährung und Heimat , Marcus-Dominic Hauck, Geschäftsführer HOMANN Feinkost
    GmbH , Prof. Claudia Kardys, Professorin für Ernährungskommunikation und Public
    Health, Hochschule Niederrhein und Bernd Siggelkow, Pastor und Gründer des
    Kinderprojekts "Die Arche". Am Nachmittag lädt das Panel " Migration & Werte -
    was hält uns zusammen? " zur Diskussion über gesellschaftlichen Zusammenhalt mit
    Ahmad Mansour, Psychologe und Integrationsexperte, Nikolaus Blome, Ressortleiter
    Politik und Gesellschaft RTL Mediengruppe, Caroline Bosbach, MdB und Christoph
    Minhoff, Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands und der BVE.

    Die Anmeldung für Journalisten ist online möglich bis zum 14. September 2025
    unter https://ots.de/4fvs1t

    Für weitere Informationen:

    Lebensmittelverband Deutschland e. V.
    Öffentlichkeitsarbeit
    Manon Struck-Pacyna
    Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin
    Tel. +49 30 206143-127
    mailto:struck@lebensmittelverband.de
    http://www.lebensmittelverband.de
    http://www.x.com/lmverband
    https://bsky.app/profile/lebensmittelverband.de
    http://www.facebook.com/unserelebensmittel
    http://www.instagram.com/unserelebensmittel

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12796/6108695
    OTS: Lebensmittelverband Deutschland e. V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Veranstaltungshinweis "What the Food"-Forum "Diversity in the Food Industry" am 18. September 2025 Die Lebensmittelwirtschaft ist so vielfältig wie die Gesellschaft selbst - in Produktion, Handel und Konsum. Menschen mit Migrationsgeschichte leisten seit jeher einen prägenden Beitrag für die Branche. Doch zugleich geht es um Fragen von …