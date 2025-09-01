    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Frankreich: Eine Katastrophe mit Ansage - warum die EZB mitschuldig ist!

    Am heutigen US-Feiertag (an dem übrigens Trump erneut keinen öffentlichen Auftritt haben wird!) möchte ich den Fokus auf das richten, was bald sehr wichtig werden dürfte: die Schulden-Krise in Frankreich - und warum die EZB an den ausufernden Schulden Frankreichs eine Mitschuld trägt! Denn die EZB sorgt mit ihrem "Antifragmentierungs-Mechanismus" dafür, dass vor allem die Schuldenkönige in der Eurozone, wenn sie in Schwierigkeiten geraten, darauf bauen können, dass die EZB den Anstieg der Risikoprämien für diese Länder drosseln wird. Das ist eine Art Garantie für Schulden durch eine Notenbank - Länder wie Frankreich haben daher wenig Anreiz für Haushaltsdisziplin. In der nächsten Woche dürfte der französische Ministerpräsident Bayrou bei einer Vertrauensabstimmung krachend scheitern - und damit wieder einmal für politische Turbulenzen in unserem Nachbarland sorgen. Das ist eine Gefahr für die gesamte Eurozone..

    1. Schulden am Limit: Die größte Blase aller Zeiten droht zu platzen

    2. Niederlande mit Umstellung im Rentensystem – Anleihemarkt wird nervös

     

    Das Video "Frankreich: Eine Katastrophe mit Ansage - warum die EZB mitschuldig ist!" sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Verfasst von Markus Fugmann
