Am heutigen US-Feiertag (an dem übrigens Trump erneut keinen öffentlichen Auftritt haben wird!) möchte ich den Fokus auf das richten, was bald sehr wichtig werden dürfte: die Schulden-Krise in Frankreich - und warum die EZB an den ausufernden Schulden Frankreichs eine Mitschuld trägt! Denn die EZB sorgt mit ihrem "Antifragmentierungs-Mechanismus" dafür, dass vor allem die Schuldenkönige in der Eurozone, wenn sie in Schwierigkeiten geraten, darauf bauen können, dass die EZB den Anstieg der Risikoprämien für diese Länder drosseln wird. Das ist eine Art Garantie für Schulden durch eine Notenbank - Länder wie Frankreich haben daher wenig Anreiz für Haushaltsdisziplin. In der nächsten Woche dürfte der französische Ministerpräsident Bayrou bei einer Vertrauensabstimmung krachend scheitern - und damit wieder einmal für politische Turbulenzen in unserem Nachbarland sorgen. Das ist eine Gefahr für die gesamte Eurozone..

Hinweise aus Video:

Das Video "Frankreich: Eine Katastrophe mit Ansage - warum die EZB mitschuldig ist!" sehen Sie hier..