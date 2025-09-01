profilierte Persönlichkeit mit fundierter Erfahrung in der Agrar- und Ernährungspolitik (FOTO)

Berlin (ots) - Stefanie Sabet übernimmt am 1. September 2025 als

Generalsekretärin die Geschäftsleitung des Deutschen Bauernverbandes: "Ich freue

mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit den

Landesbauernverbänden und unserem Präsidenten die Interessen der deutschen

Landwirtschaft kraftvoll zu vertreten. Die landwirtschaftlichen Betriebe müssen

ertragreich wirtschaften und investieren können. Nur dann können sie sich den

großen Herausforderungen von Versorgungssicherheit, Klimawandel, Umbau der

Tierhaltung und auch dem Generationenübergang erfolgreich stellen. Ich bin

überzeugt, dass wir als Verband die starke Stimme für die Landwirtinnen und

Landwirte in Deutschland bleiben und unbürokratische Lösungen aufzeigen werden",

so die neue Generalsekretärin.



Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, freut sich auf die

Zusammenarbeit mit der neuen Generalsekretärin: "Mit Stefanie Sabet gewinnen wir

eine profilierte Persönlichkeit mit fundierter Erfahrung in der Agrar- und

Ernährungspolitik. Sie bringt nicht nur ein tiefes Verständnis für die

Herausforderungen der Branche mit, sondern auch die kommunikative Stärke, um

unsere Anliegen in Politik, Medien und Gesellschaft wirkungsvoll zu vertreten."



Die Diplomvolkswirtin gehörte seit 2017 der Geschäftsführung der

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie an und war dort

verantwortlich für Europapolitik und Nachhaltigkeit. Zudem leitete Stefanie

Sabet seit 2018 die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss. Sie tritt die

Nachfolge von Bernhard Krüsken an, der zu diesem Zeitpunkt nach zwölf

erfolgreichen Jahren ausscheidet.



Krüsken hatte 2013 das Amt übernommen und den Verband seither maßgeblich

geprägt. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, würdigt

seine langjährige Tätigkeit und hebt seine Verdienste für die Landwirtschaft

hervor: "Wir danken Bernhard Krüsken für sein großartiges Engagement für uns

deutsche Bauernfamilien und unsere Unternehmen. Was er über viele Jahre

geleistet hat, war herausragend."



