Stefanie Sabet neue Generalsekretärin beim Deutschen Bauernverband / Rukwied
profilierte Persönlichkeit mit fundierter Erfahrung in der Agrar- und Ernährungspolitik (FOTO)
Berlin (ots) - Stefanie Sabet übernimmt am 1. September 2025 als
Generalsekretärin die Geschäftsleitung des Deutschen Bauernverbandes: "Ich freue
mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit den
Landesbauernverbänden und unserem Präsidenten die Interessen der deutschen
Landwirtschaft kraftvoll zu vertreten. Die landwirtschaftlichen Betriebe müssen
ertragreich wirtschaften und investieren können. Nur dann können sie sich den
großen Herausforderungen von Versorgungssicherheit, Klimawandel, Umbau der
Tierhaltung und auch dem Generationenübergang erfolgreich stellen. Ich bin
überzeugt, dass wir als Verband die starke Stimme für die Landwirtinnen und
Landwirte in Deutschland bleiben und unbürokratische Lösungen aufzeigen werden",
so die neue Generalsekretärin.
Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, freut sich auf die
Zusammenarbeit mit der neuen Generalsekretärin: "Mit Stefanie Sabet gewinnen wir
eine profilierte Persönlichkeit mit fundierter Erfahrung in der Agrar- und
Ernährungspolitik. Sie bringt nicht nur ein tiefes Verständnis für die
Herausforderungen der Branche mit, sondern auch die kommunikative Stärke, um
unsere Anliegen in Politik, Medien und Gesellschaft wirkungsvoll zu vertreten."
Die Diplomvolkswirtin gehörte seit 2017 der Geschäftsführung der
Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie an und war dort
verantwortlich für Europapolitik und Nachhaltigkeit. Zudem leitete Stefanie
Sabet seit 2018 die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss. Sie tritt die
Nachfolge von Bernhard Krüsken an, der zu diesem Zeitpunkt nach zwölf
erfolgreichen Jahren ausscheidet.
Krüsken hatte 2013 das Amt übernommen und den Verband seither maßgeblich
geprägt. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, würdigt
seine langjährige Tätigkeit und hebt seine Verdienste für die Landwirtschaft
hervor: "Wir danken Bernhard Krüsken für sein großartiges Engagement für uns
deutsche Bauernfamilien und unsere Unternehmen. Was er über viele Jahre
geleistet hat, war herausragend."
