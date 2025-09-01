    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Stefanie Sabet neue Generalsekretärin beim Deutschen Bauernverband / Rukwied

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    profilierte Persönlichkeit mit fundierter Erfahrung in der Agrar- und Ernährungspolitik (FOTO)

    Berlin (ots) - Stefanie Sabet übernimmt am 1. September 2025 als
    Generalsekretärin die Geschäftsleitung des Deutschen Bauernverbandes: "Ich freue
    mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit den
    Landesbauernverbänden und unserem Präsidenten die Interessen der deutschen
    Landwirtschaft kraftvoll zu vertreten. Die landwirtschaftlichen Betriebe müssen
    ertragreich wirtschaften und investieren können. Nur dann können sie sich den
    großen Herausforderungen von Versorgungssicherheit, Klimawandel, Umbau der
    Tierhaltung und auch dem Generationenübergang erfolgreich stellen. Ich bin
    überzeugt, dass wir als Verband die starke Stimme für die Landwirtinnen und
    Landwirte in Deutschland bleiben und unbürokratische Lösungen aufzeigen werden",
    so die neue Generalsekretärin.

    Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, freut sich auf die
    Zusammenarbeit mit der neuen Generalsekretärin: "Mit Stefanie Sabet gewinnen wir
    eine profilierte Persönlichkeit mit fundierter Erfahrung in der Agrar- und
    Ernährungspolitik. Sie bringt nicht nur ein tiefes Verständnis für die
    Herausforderungen der Branche mit, sondern auch die kommunikative Stärke, um
    unsere Anliegen in Politik, Medien und Gesellschaft wirkungsvoll zu vertreten."

    Die Diplomvolkswirtin gehörte seit 2017 der Geschäftsführung der
    Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie an und war dort
    verantwortlich für Europapolitik und Nachhaltigkeit. Zudem leitete Stefanie
    Sabet seit 2018 die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss. Sie tritt die
    Nachfolge von Bernhard Krüsken an, der zu diesem Zeitpunkt nach zwölf
    erfolgreichen Jahren ausscheidet.

    Krüsken hatte 2013 das Amt übernommen und den Verband seither maßgeblich
    geprägt. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, würdigt
    seine langjährige Tätigkeit und hebt seine Verdienste für die Landwirtschaft
    hervor: "Wir danken Bernhard Krüsken für sein großartiges Engagement für uns
    deutsche Bauernfamilien und unsere Unternehmen. Was er über viele Jahre
    geleistet hat, war herausragend."

    Pressekontakt:

    Deutscher Bauernverband (DBV)
    Axel Finkenwirth
    Pressesprecher
    Claire-Waldoff-Str. 7
    10117 Berlin
    mailto:a.finkenwirth@bauernverband.net
    030-31904-240

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6599/6108702
    OTS: Deutscher Bauernverband (DBV)



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Stefanie Sabet neue Generalsekretärin beim Deutschen Bauernverband / Rukwied profilierte Persönlichkeit mit fundierter Erfahrung in der Agrar- und Ernährungspolitik (FOTO) Stefanie Sabet übernimmt am 1. September 2025 als Generalsekretärin die Geschäftsleitung des Deutschen Bauernverbandes: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit den Landesbauernverbänden und unserem Präsidenten die …