Scherzer & Co. AG: NAV-Update, Stand 31.08.2025
In der dynamischen Welt der Finanzen ist nichts so beständig wie der Wandel. Die Scherzer & Co. AG navigiert geschickt durch die Herausforderungen des Marktes. Mit einem NAV von 3,29 Euro je Aktie und strategischen Anpassungen in ihrem Portfolio bleibt sie zukunftsorientiert.
- Der Net Asset Value (NAV) der Scherzer & Co. AG beträgt zum 31.08.2025 3,29 Euro je Aktie, was 29,48% unter dem aktuellen Kurs von 2,32 Euro liegt.
- Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft umfassen Weleda AG, Allerthal-Werke AG, 1&1 AG, Rocket Internet SE und weitere.
- Bei Centrotec SE wurde mehr als die Hälfte der Beteiligung verkauft, was zu einer Zuteilungsquote von nur 10,49% führte.
- United Internet hat seine Beteiligung an der 1&1 AG auf 86,46% erhöht, indem 2,4 Mio. Aktien zu 18,70 EUR je Aktie erworben wurden.
- Clearvise AG plant einen Strategiewechsel zu einer YieldCo und hat die Beteiligung aufgestockt, um stabile Ausschüttungen zu gewährleisten.
- Die Scherzer & Co. AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf sicherheits- und chancenorientierte Investments, die im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.
