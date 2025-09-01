RAINBOWCOs Marke für Hafencontainerausrüstung wird strategisch aufgerüstet, um die globale Wettbewerbsfähigkeit in der High-End-Produktion zu stärken

Nantong, China (ots/PRNewswire) - RAINBOWCO (SZ002483), ein weltweit führender

Hersteller von High-End-Ausrüstung, gab bekannt, dass mit Wirkung vom 1.

September 2025 die an seinem Standort in Taicang, China, hergestellte

Hafencontainerausrüstung von der gemeinsamen Marke GENMA-KALMAR auf die

einheitliche Konzernmarke "GENMA" umgestellt wird. Dieser strategische Schritt

zielt darauf ab, den globalen Einfluss der Marke GENMA zu stärken und markiert

eine neue Phase in RAINBOWCOs globaler Expansion im Bereich der Herstellung von

High-End-Geräten.



Nach dem Upgrade wird sich das Produktmarkenportfolio von RAINBOWCO auf zwei

Kernmarken konzentrieren: "GENMA" und "KOCH". RAINBOWCO wurde 2003 gegründet und

betreibt weltweit fünf Produktionsstandorte mit über 3.600 Mitarbeitern und

einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2024. Die

Hafencontainerausrüstung wird von Jiangsu Rainbow Industrial Equipment Co., Ltd.

( RIC ) hergestellt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von RAINBOWCO,

mit Sitz in Taicang, China.





Seit der Aufnahme einer strategischen Partnerschaft mit dem globalen

Ausrüstungsriesen Cargotec im Jahr 2004 hat RAINBOWCO im Bereich der

Hafenausrüstung stetig Fortschritte gemacht:



- 2012 : Gründung eines Joint Ventures mit Cargotec in Taicang, das im Rahmen

einer Zwei-Marken-Strategie Konstruktion, Fertigung und globale

Dienstleistungen für schwere Hafenkräne von Kalmar übernimmt: KALMAR und

GENMA.

- 2020 : Das Joint Venture schloss eine strategische Umstrukturierung ab und

wurde in RIC umbenannt, wodurch der Betrieb optimiert und die Lokalisierung

vertieft wurde.

- 2022 : RIC erwarb die weltweiten geistigen Eigentumsrechte für schwere

Hafenkrane von Kalmar und führte die gemeinsame Marke GENMA-KALMAR ein, um die

technologischen Stärken zu bündeln und in die globalen High-End-Märkte zu

expandieren.

- 2025 : Die Markenstrategie wird aufgewertet, um GENMA als Kernmarke für

Containerhafenmaschinen zu etablieren und ein neues Kapitel im globalen

High-End-Ausrüstungsbau aufzuschlagen.



Herr Martin Wu, CEO von RAINBOWCO, erklärte: "RAINBOWCO engagiert sich weiterhin

im Bereich der High-End-Ausrüstung. Dieses Rebranding ist ein wichtiger

Meilenstein in unserer globalen Strategie. Wir werden unsere globale

Produktionspräsenz weiter ausbauen und unsere lokalen Servicenetzwerke

vertiefen, um unseren Kunden weltweit effiziente und intelligente Lösungen

anbieten zu können."



Globale Partner sind herzlich eingeladen, die neuesten technologischen

Innovationen von GENMA zu erleben:



- TOC Afrika 2025 : 17.-18. September, Marokko (Stand: GENMA SOLUTIONS_B10)

- TOC Amerika 2025 : 21.-23. Oktober, Panama (Stand: GENMA SOLUTIONS_E6)

- TOC Asien 2025 : 25.-26. November, Singapur (Stand: GENMA SOLUTIONS_C10)



Weitere Informationen: https://www.genmasolutions.com/



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761586/image.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2761590/RAINBOWCO_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/rainbowcos-marke

-fur-hafencontainerausrustung-wird-strategisch-aufgerustet-um-die-globale-wettbe

werbsfahigkeit-in-der-high-end-produktion-zu-starken-302543120.html



Pressekontakt:



Ken Wang,

Marketing Manager | Sales Center,

MB:+86-17317684393,

Email:ken.wang@genmasolutions.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179996/6108714

OTS: RAINBOWCO







