RAINBOWCOs Marke für Hafencontainerausrüstung wird strategisch aufgerüstet, um die globale Wettbewerbsfähigkeit in der High-End-Produktion zu stärken
Nantong, China (ots/PRNewswire) - RAINBOWCO (SZ002483), ein weltweit führender
Hersteller von High-End-Ausrüstung, gab bekannt, dass mit Wirkung vom 1.
September 2025 die an seinem Standort in Taicang, China, hergestellte
Hafencontainerausrüstung von der gemeinsamen Marke GENMA-KALMAR auf die
einheitliche Konzernmarke "GENMA" umgestellt wird. Dieser strategische Schritt
zielt darauf ab, den globalen Einfluss der Marke GENMA zu stärken und markiert
eine neue Phase in RAINBOWCOs globaler Expansion im Bereich der Herstellung von
High-End-Geräten.
Nach dem Upgrade wird sich das Produktmarkenportfolio von RAINBOWCO auf zwei
Kernmarken konzentrieren: "GENMA" und "KOCH". RAINBOWCO wurde 2003 gegründet und
betreibt weltweit fünf Produktionsstandorte mit über 3.600 Mitarbeitern und
einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2024. Die
Hafencontainerausrüstung wird von Jiangsu Rainbow Industrial Equipment Co., Ltd.
( RIC ) hergestellt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von RAINBOWCO,
mit Sitz in Taicang, China.
Seit der Aufnahme einer strategischen Partnerschaft mit dem globalen
Ausrüstungsriesen Cargotec im Jahr 2004 hat RAINBOWCO im Bereich der
Hafenausrüstung stetig Fortschritte gemacht:
- 2012 : Gründung eines Joint Ventures mit Cargotec in Taicang, das im Rahmen
einer Zwei-Marken-Strategie Konstruktion, Fertigung und globale
Dienstleistungen für schwere Hafenkräne von Kalmar übernimmt: KALMAR und
GENMA.
- 2020 : Das Joint Venture schloss eine strategische Umstrukturierung ab und
wurde in RIC umbenannt, wodurch der Betrieb optimiert und die Lokalisierung
vertieft wurde.
- 2022 : RIC erwarb die weltweiten geistigen Eigentumsrechte für schwere
Hafenkrane von Kalmar und führte die gemeinsame Marke GENMA-KALMAR ein, um die
technologischen Stärken zu bündeln und in die globalen High-End-Märkte zu
expandieren.
- 2025 : Die Markenstrategie wird aufgewertet, um GENMA als Kernmarke für
Containerhafenmaschinen zu etablieren und ein neues Kapitel im globalen
High-End-Ausrüstungsbau aufzuschlagen.
Herr Martin Wu, CEO von RAINBOWCO, erklärte: "RAINBOWCO engagiert sich weiterhin
im Bereich der High-End-Ausrüstung. Dieses Rebranding ist ein wichtiger
Meilenstein in unserer globalen Strategie. Wir werden unsere globale
Produktionspräsenz weiter ausbauen und unsere lokalen Servicenetzwerke
vertiefen, um unseren Kunden weltweit effiziente und intelligente Lösungen
anbieten zu können."
Globale Partner sind herzlich eingeladen, die neuesten technologischen
Innovationen von GENMA zu erleben:
- TOC Afrika 2025 : 17.-18. September, Marokko (Stand: GENMA SOLUTIONS_B10)
- TOC Amerika 2025 : 21.-23. Oktober, Panama (Stand: GENMA SOLUTIONS_E6)
- TOC Asien 2025 : 25.-26. November, Singapur (Stand: GENMA SOLUTIONS_C10)
Weitere Informationen: https://www.genmasolutions.com/
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761586/image.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2761590/RAINBOWCO_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/rainbowcos-marke
-fur-hafencontainerausrustung-wird-strategisch-aufgerustet-um-die-globale-wettbe
werbsfahigkeit-in-der-high-end-produktion-zu-starken-302543120.html
Pressekontakt:
Ken Wang,
Marketing Manager | Sales Center,
MB:+86-17317684393,
Email:ken.wang@genmasolutions.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179996/6108714
OTS: RAINBOWCO
