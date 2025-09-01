    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHiab Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Hiab Registered (B)
    RAINBOWCOs Marke für Hafencontainerausrüstung wird strategisch aufgerüstet, um die globale Wettbewerbsfähigkeit in der High-End-Produktion zu stärken

    Nantong, China (ots/PRNewswire) - RAINBOWCO (SZ002483), ein weltweit führender
    Hersteller von High-End-Ausrüstung, gab bekannt, dass mit Wirkung vom 1.
    September 2025 die an seinem Standort in Taicang, China, hergestellte
    Hafencontainerausrüstung von der gemeinsamen Marke GENMA-KALMAR auf die
    einheitliche Konzernmarke "GENMA" umgestellt wird. Dieser strategische Schritt
    zielt darauf ab, den globalen Einfluss der Marke GENMA zu stärken und markiert
    eine neue Phase in RAINBOWCOs globaler Expansion im Bereich der Herstellung von
    High-End-Geräten.

    Nach dem Upgrade wird sich das Produktmarkenportfolio von RAINBOWCO auf zwei
    Kernmarken konzentrieren: "GENMA" und "KOCH". RAINBOWCO wurde 2003 gegründet und
    betreibt weltweit fünf Produktionsstandorte mit über 3.600 Mitarbeitern und
    einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2024. Die
    Hafencontainerausrüstung wird von Jiangsu Rainbow Industrial Equipment Co., Ltd.
    ( RIC ) hergestellt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von RAINBOWCO,
    mit Sitz in Taicang, China.

    Seit der Aufnahme einer strategischen Partnerschaft mit dem globalen
    Ausrüstungsriesen Cargotec im Jahr 2004 hat RAINBOWCO im Bereich der
    Hafenausrüstung stetig Fortschritte gemacht:

    - 2012 : Gründung eines Joint Ventures mit Cargotec in Taicang, das im Rahmen
    einer Zwei-Marken-Strategie Konstruktion, Fertigung und globale
    Dienstleistungen für schwere Hafenkräne von Kalmar übernimmt: KALMAR und
    GENMA.
    - 2020 : Das Joint Venture schloss eine strategische Umstrukturierung ab und
    wurde in RIC umbenannt, wodurch der Betrieb optimiert und die Lokalisierung
    vertieft wurde.
    - 2022 : RIC erwarb die weltweiten geistigen Eigentumsrechte für schwere
    Hafenkrane von Kalmar und führte die gemeinsame Marke GENMA-KALMAR ein, um die
    technologischen Stärken zu bündeln und in die globalen High-End-Märkte zu
    expandieren.
    - 2025 : Die Markenstrategie wird aufgewertet, um GENMA als Kernmarke für
    Containerhafenmaschinen zu etablieren und ein neues Kapitel im globalen
    High-End-Ausrüstungsbau aufzuschlagen.

    Herr Martin Wu, CEO von RAINBOWCO, erklärte: "RAINBOWCO engagiert sich weiterhin
    im Bereich der High-End-Ausrüstung. Dieses Rebranding ist ein wichtiger
    Meilenstein in unserer globalen Strategie. Wir werden unsere globale
    Produktionspräsenz weiter ausbauen und unsere lokalen Servicenetzwerke
    vertiefen, um unseren Kunden weltweit effiziente und intelligente Lösungen
    anbieten zu können."

    Globale Partner sind herzlich eingeladen, die neuesten technologischen
    Innovationen von GENMA zu erleben:

    - TOC Afrika 2025 : 17.-18. September, Marokko (Stand: GENMA SOLUTIONS_B10)
    - TOC Amerika 2025 : 21.-23. Oktober, Panama (Stand: GENMA SOLUTIONS_E6)
    - TOC Asien 2025 : 25.-26. November, Singapur (Stand: GENMA SOLUTIONS_C10)

    Weitere Informationen: https://www.genmasolutions.com/

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761586/image.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2761590/RAINBOWCO_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/rainbowcos-marke
    -fur-hafencontainerausrustung-wird-strategisch-aufgerustet-um-die-globale-wettbe
    werbsfahigkeit-in-der-high-end-produktion-zu-starken-302543120.html

    Pressekontakt:

    Ken Wang,
    Marketing Manager | Sales Center,
    MB:+86-17317684393,
    Email:ken.wang@genmasolutions.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179996/6108714
    OTS: RAINBOWCO




