Besonders beachtet!
AUTO1 Group Aktie fällt um -2,83 % - 01.09.2025
Am 01.09.2025 ist die AUTO1 Group Aktie, bisher, um -2,83 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AUTO1 Group Aktie.
AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.
AUTO1 Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Mit einer Performance von -2,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AUTO1 Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,25 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +0,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AUTO1 Group auf +85,40 %.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,71 % geändert.
AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,31 %
|1 Monat
|+9,74 %
|3 Monate
|+22,25 %
|1 Jahr
|+212,49 %
Informationen zur AUTO1 Group Aktie
Es gibt 220 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,23 Mrd.EUR wert.
Technologie treibt DAX an: TecDAX glänzt, SDAX schwächelt leicht
Die deutschen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, glänzt der TecDAX mit der stärksten Performance. Doch nicht alle Indizes können überzeugen.
Börsen Update Europa - 01.09. - FTSE Athex 20 stark +3,73 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
AUTO1 GROUP SE: Konferenz-Fazit: Starke Umsetzung, aber eingepreist. HALTEN.
Auf der mwb research „German Select V Conference“ stellte der CFO von AUTO1 die Strategie, das operative Geschäft und den Ausblick des Konzerns vor. Das Unternehmen bekräftigte seine Position als führende datengetriebene Plattform für Gebrauchtwagen in Europa mit den Kanälen Merchant (B2B) und Retail (AutoHero), gestützt durch über 650 Filialen und 100 Logistikzentren.
AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?
Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.