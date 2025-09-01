AUTO1 Group Aktie fällt um -2,83 % - 01.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Mit einer Performance von -2,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AUTO1 Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,25 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +0,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AUTO1 Group auf +85,40 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,71 % geändert.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,31 % 1 Monat +9,74 % 3 Monate +22,25 % 1 Jahr +212,49 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 220 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,23 Mrd.EUR wert.

Die deutschen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, glänzt der TecDAX mit der stärksten Performance. Doch nicht alle Indizes können überzeugen.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Auf der mwb research „German Select V Conference“ stellte der CFO von AUTO1 die Strategie, das operative Geschäft und den Ausblick des Konzerns vor. Das Unternehmen bekräftigte seine Position als führende datengetriebene Plattform für Gebrauchtwagen in Europa mit den Kanälen Merchant (B2B) und Retail (AutoHero), gestützt durch über 650 Filialen und 100 Logistikzentren.

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.