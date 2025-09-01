    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRolls-Royce Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Rolls-Royce Holdings
    JEFFERIES stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Im August dürften sämtliche Triebwerkshersteller Stärke gezeigt haben, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Safran habe hinsichtlich der Zahl der ausgerüsteten Erstflüge das Feld anführen, während Rolls-Royce und MTU auf Jahressicht weniger stark zugelegt haben dürften./bek/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 09:52 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:31 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,51 % und einem Kurs von 12,96EUR auf Tradegate (01. September 2025, 18:56 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chloe Lemarie
    Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 12,9
    Kursziel alt: 12,9
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
