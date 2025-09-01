JEFFERIES stuft Safran auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Im August dürften sämtliche Triebwerkshersteller Stärke gezeigt haben, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Safran führe hinsichtlich der Zahl der ausgerüsteten Erstflüge das Feld an, während Rolls-Royce und MTU auf Jahressicht weniger stark zugelegt haben dürften./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 09:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:31 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 285EUR auf Tradegate (01. September 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
