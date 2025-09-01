    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nestle entlässt Konzernchef Freixe - Nespresso-Leiter Navratil übernimmt

    Für Sie zusammengefasst
    • Nestlé setzt Konzernchef Laurent Freixe ab.
    • Grund: Verstoß gegen Verhaltenskodex, Beziehung.
    • Nespresso-Chef Philipp Navratil neuer Konzernchef.
    Nestle entlässt Konzernchef Freixe - Nespresso-Leiter Navratil übernimmt
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    VEVEY (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat Konzernchef Laurent Freixe mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Der Schritt folgt auf eine Untersuchung zu einer nicht offengelegten Beziehung Freixes mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte.

    Der Verwaltungsrat sah im Verhalten von Freixe einen Verstoß gegen den Nestlé-Verhaltenskodex sowie interne Richtlinien, wie es hieß. Der Verwaltungsrat ernannte Nespresso-Chef Philipp Navratil zum neuen Konzernchef. Das Gremium betonte, die strategische Ausrichtung bleibe unverändert, man wolle aber das Tempo bei Wachstum und Effizienz steigern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nestlé SA!
    Long
    69,08€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 11,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    81,99€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 11,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Navratil ist seit 24 Jahren bei Nestlé. Er begann seine Karriere bei dem Unternehmen 2001 in der internen Revision. Vor einem Jahr wurde er zum Nespresso-Chef ernannt. Seit Anfang Januar sitzt Navratil in der Konzernleitung./to/jb/AWP/nas

    Nestle

    +0,25 %
    +0,42 %
    +5,63 %
    -14,15 %
    -16,75 %
    -30,60 %
    -20,10 %
    +25,76 %
    +5.559,79 %
    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 80,55 auf Lang & Schwarz (01. September 2025, 19:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +0,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 208,21 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,63CHF. Von den letzten 8 Analysten der Nestle Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -4,86 %/+13,67 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nestle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nestle entlässt Konzernchef Freixe - Nespresso-Leiter Navratil übernimmt Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat Konzernchef Laurent Freixe mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Der Schritt folgt auf eine Untersuchung zu einer nicht offengelegten Beziehung Freixes mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin, wie das …