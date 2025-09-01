Nestle entlässt Konzernchef Freixe - Nespresso-Leiter Navratil übernimmt
- Nestlé setzt Konzernchef Laurent Freixe ab.
- Grund: Verstoß gegen Verhaltenskodex, Beziehung.
- Nespresso-Chef Philipp Navratil neuer Konzernchef.
VEVEY (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat Konzernchef Laurent Freixe mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Der Schritt folgt auf eine Untersuchung zu einer nicht offengelegten Beziehung Freixes mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte.
Der Verwaltungsrat sah im Verhalten von Freixe einen Verstoß gegen den Nestlé-Verhaltenskodex sowie interne Richtlinien, wie es hieß. Der Verwaltungsrat ernannte Nespresso-Chef Philipp Navratil zum neuen Konzernchef. Das Gremium betonte, die strategische Ausrichtung bleibe unverändert, man wolle aber das Tempo bei Wachstum und Effizienz steigern.
Navratil ist seit 24 Jahren bei Nestlé. Er begann seine Karriere bei dem Unternehmen 2001 in der internen Revision. Vor einem Jahr wurde er zum Nespresso-Chef ernannt. Seit Anfang Januar sitzt Navratil in der Konzernleitung./to/jb/AWP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 80,55 auf Lang & Schwarz (01. September 2025, 19:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +0,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 208,21 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,63CHF. Von den letzten 8 Analysten der Nestle Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -4,86 %/+13,67 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nestle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Jetzt mal entspannt abwarten ob es weiter hochgeht oder man doch nochmal zugreifen kann.