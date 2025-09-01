    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCO Group AktievorwärtsNachrichten zu SCO Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Peng Liyuan begleitet Ehefrauen ausländischer Staats- und Regierungschefs auf Ausflug zum Fluss Hai He

    Tianjin, China (ots/PRNewswire) - CMG-News

    Die Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, Peng Liyuan, hat am
    Montag die Ehefrauen der ausländischen Staats- und Regierungschefs, die am
    Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) 2025
    teilnehmen sowie weitere Gäste zu einem gemeinsamen Ausflug zum Fluss Hai He in
    Tianjin eingeladen.

    https://german.cgtn.com/2025/09/01/ARTI1756728600473543

    Peng hieß die Gäste herzlich willkommen, schüttelte ihnen einzeln die Hände und
    machte Gruppenfotos mit ihnen. Sie sagte, Tianjin sei eine Stadt mit
    historischem Erbe und modernem Charme. Der Fluss Hai He zeuge von der
    Entwicklung Tianjins und der Integration verschiedener Kulturen. Sie hoffe, dass
    alle gemeinsam eine angenehme und unvergessliche Zeit verbringen würden.

    Peng und ihre Gäste genossen die Landschaft an beiden Ufern des Flusses, tranken
    Tee, tauschten sich aus und hörten Instrumentalaufführung zu. Alle gingen auf
    das Deck des Ausflugsschiffs und machten Fotos zur Erinnerung. Die Gäste
    würdigten die hervorragende traditionelle chinesische Kultur und sprachen hoch
    anerkennend von den bemerkenswerten Errungenschaften der chinesischen
    Modernisierung.

    Zu den Gästen gehören die Ehefrau des usbekischen Präsidenten, Ziroatkhon
    Mirziyoyeva, die Ehefrau des mongolischen Präsidenten, Bolortsetseg Khurelsuh,
    die Ehefrau des aserbaidschanischen Präsidenten, Mehriban Aliyeva, die Ehefrau
    des türkischen Präsidenten, Emine Erdogan und die Ehefrau des malaysischen
    Ministerpräsidenten, Dr. Wan Azizah Wan Ismail.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761966/image_5019926_52614268.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/peng-liyuan-begleitet-ehefrauen-auslandischer-staats--und-regieru
    ngschefs-auf-ausflug-zum-fluss-hai-he-302543150.html

    Pressekontakt:

    An Zheng,
    zhengan@cgtncorp.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169281/6108735
    OTS: CMG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Peng Liyuan begleitet Ehefrauen ausländischer Staats- und Regierungschefs auf Ausflug zum Fluss Hai He CMG-News Die Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, Peng Liyuan, hat am Montag die Ehefrauen der ausländischen Staats- und Regierungschefs, die am Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) 2025 teilnehmen …