Peng Liyuan begleitet Ehefrauen ausländischer Staats- und Regierungschefs auf Ausflug zum Fluss Hai He
Die Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, Peng Liyuan, hat am
Montag die Ehefrauen der ausländischen Staats- und Regierungschefs, die am
Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) 2025
teilnehmen sowie weitere Gäste zu einem gemeinsamen Ausflug zum Fluss Hai He in
Tianjin eingeladen.
Peng hieß die Gäste herzlich willkommen, schüttelte ihnen einzeln die Hände und
machte Gruppenfotos mit ihnen. Sie sagte, Tianjin sei eine Stadt mit
historischem Erbe und modernem Charme. Der Fluss Hai He zeuge von der
Entwicklung Tianjins und der Integration verschiedener Kulturen. Sie hoffe, dass
alle gemeinsam eine angenehme und unvergessliche Zeit verbringen würden.
Peng und ihre Gäste genossen die Landschaft an beiden Ufern des Flusses, tranken
Tee, tauschten sich aus und hörten Instrumentalaufführung zu. Alle gingen auf
das Deck des Ausflugsschiffs und machten Fotos zur Erinnerung. Die Gäste
würdigten die hervorragende traditionelle chinesische Kultur und sprachen hoch
anerkennend von den bemerkenswerten Errungenschaften der chinesischen
Modernisierung.
Zu den Gästen gehören die Ehefrau des usbekischen Präsidenten, Ziroatkhon
Mirziyoyeva, die Ehefrau des mongolischen Präsidenten, Bolortsetseg Khurelsuh,
die Ehefrau des aserbaidschanischen Präsidenten, Mehriban Aliyeva, die Ehefrau
des türkischen Präsidenten, Emine Erdogan und die Ehefrau des malaysischen
Ministerpräsidenten, Dr. Wan Azizah Wan Ismail.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761966/image_5019926_52614268.jpg
View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
semitteilungen/peng-liyuan-begleitet-ehefrauen-auslandischer-staats--und-regieru
ngschefs-auf-ausflug-zum-fluss-hai-he-302543150.html
