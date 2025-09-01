Peng Liyuan begleitet Ehefrauen ausländischer Staats- und Regierungschefs auf Ausflug zum Fluss Hai He

Tianjin, China (ots/PRNewswire) - CMG-News



Die Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, Peng Liyuan, hat am

Montag die Ehefrauen der ausländischen Staats- und Regierungschefs, die am

Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) 2025

teilnehmen sowie weitere Gäste zu einem gemeinsamen Ausflug zum Fluss Hai He in

Tianjin eingeladen.



https://german.cgtn.com/2025/09/01/ARTI1756728600473543





Peng hieß die Gäste herzlich willkommen, schüttelte ihnen einzeln die Hände und

machte Gruppenfotos mit ihnen. Sie sagte, Tianjin sei eine Stadt mit

historischem Erbe und modernem Charme. Der Fluss Hai He zeuge von der

Entwicklung Tianjins und der Integration verschiedener Kulturen. Sie hoffe, dass

alle gemeinsam eine angenehme und unvergessliche Zeit verbringen würden.



Peng und ihre Gäste genossen die Landschaft an beiden Ufern des Flusses, tranken

Tee, tauschten sich aus und hörten Instrumentalaufführung zu. Alle gingen auf

das Deck des Ausflugsschiffs und machten Fotos zur Erinnerung. Die Gäste

würdigten die hervorragende traditionelle chinesische Kultur und sprachen hoch

anerkennend von den bemerkenswerten Errungenschaften der chinesischen

Modernisierung.



Zu den Gästen gehören die Ehefrau des usbekischen Präsidenten, Ziroatkhon

Mirziyoyeva, die Ehefrau des mongolischen Präsidenten, Bolortsetseg Khurelsuh,

die Ehefrau des aserbaidschanischen Präsidenten, Mehriban Aliyeva, die Ehefrau

des türkischen Präsidenten, Emine Erdogan und die Ehefrau des malaysischen

Ministerpräsidenten, Dr. Wan Azizah Wan Ismail.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761966/image_5019926_52614268.jpg



View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres

semitteilungen/peng-liyuan-begleitet-ehefrauen-auslandischer-staats--und-regieru

ngschefs-auf-ausflug-zum-fluss-hai-he-302543150.html



Pressekontakt:



An Zheng,

zhengan@cgtncorp.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169281/6108735

OTS: CMG







