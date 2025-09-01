Börsen Update USA - 01.09. - S&P 500 stark +0,17 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:10:53) bei 45.608,93 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +0,78 %, NVIDIA +0,52 %, Merck & Co +0,49 %, American Express +0,28 %, Salesforce +0,26 %

Flop-Werte: Caterpillar -0,77 %, 3M -0,64 %, Boeing -0,61 %, Walmart -0,46 %, Sherwin-Williams -0,43 %

Der US Tech 100 steht bei 23.451,83 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) +2,42 %, AstraZeneca +1,10 %, GLOBALFOUNDRIES +1,07 %, Cintas +0,93 %, Marvell Technology +0,82 %

Flop-Werte: Lam Research -2,76 %, Copart -0,90 %, Exelon -0,88 %, Arm Holdings -0,84 %, Constellation Energy -0,79 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.473,00 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Halliburton +2,05 %, Fox Registered (B) +1,97 %, Newmont Corporation +1,57 %, Eversource Energy +1,37 %, Brown & Brown +1,21 %

Flop-Werte: Lam Research -2,76 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -1,98 %, Garmin -1,45 %, Boston Scientific -1,32 %, Eli Lilly -1,27 %