Halliburton Aktie gewinnt an Wert - 01.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Halliburton Aktie. Sie steigt um +2,05 % auf 19,819€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Halliburton ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für die Energieindustrie, spezialisiert auf die Exploration und Förderung von Öl und Gas. Das Unternehmen bietet Bohr-, Fertigstellungs- und Produktionslösungen sowie Beratungsdienste und Software. Es zählt zu den größten Dienstleistern im Energiesektor. Hauptkonkurrenten sind Schlumberger, Baker Hughes und Weatherford. Halliburton überzeugt durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Halliburton investiert war, konnte einen Gewinn von +12,19 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Halliburton Aktie damit um +1,99 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Halliburton auf -24,69 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

Halliburton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,99 % 1 Monat -1,03 % 3 Monate +12,19 % 1 Jahr -30,92 %

Informationen zur Halliburton Aktie

Es gibt 853 Mio. Halliburton Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,80 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Halliburton Aktie jetzt kaufen?

Ob die Halliburton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Halliburton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.