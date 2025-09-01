Euro hält sich knapp über 1,17 US-Dollar

bruder_halblang schrieb 08.06.25, 09:16

Jetzt geht's also richtig los mit den bürgerkriegsähnlichen Zuständen in den USA. Den Anti-Trump-Demonstranten in Kalifornien wird die Nationalgarde auf den Hals gehetzt. Ich fürchte, dass das erst der Anfang eines Flächenbrand ist, der früher oder später die ganze USA erfassen wird. Seit Amtsantritt der Trump-Gruppe bin ich davon überzeugt, dass diese keine vier Jahre durchhalten wird. Aber die Kollateralschäden dürften maximal ausfallen ... Und für den Dollar bedeutet das eine starke Abwertung.