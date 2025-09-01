Devisen
Euro hält sich knapp über 1,17 US-Dollar
- Euro-Kurs stabil bei 1,1705 US-Dollar.
- Feiertag in den USA dämpft Kursbewegungen.
- EZB-Referenzkurs bei 1,1715 Dollar festgelegt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Wegen eines Feiertags in den USA hielten sich die Kursbewegungen im Währungsgeschäft in engen Grenzen. Zuletzt notierte der Euro mit 1,1705 US-Dollar und damit leicht unter dem Niveau des späten europäischen Handels. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1715 (Freitag: 1,1658) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8536 (0,8577) Euro gekostet./bek/nas
bruder_halblang schrieb 08.06.25, 09:16
Jetzt geht's also richtig los mit den bürgerkriegsähnlichen Zuständen in den USA. Den Anti-Trump-Demonstranten in Kalifornien wird die Nationalgarde auf den Hals gehetzt. Ich fürchte, dass das erst der Anfang eines Flächenbrand ist, der früher oder später die ganze USA erfassen wird. Seit Amtsantritt der Trump-Gruppe bin ich davon überzeugt, dass diese keine vier Jahre durchhalten wird. Aber die Kollateralschäden dürften maximal ausfallen ... Und für den Dollar bedeutet das eine starke Abwertung.mitdiskutieren »
Obelix37 schrieb 17.04.25, 14:53
Eure Scheiss Werbung mit Ton nervt so dermassen!!!mitdiskutieren »
Roberto24 schrieb 04.04.25, 22:17
Was jetzt passiert ist sicher von langer Hand geplant ..erst corona ,dann der krieg der Russen ohne Sieger jetzt der crash ..Was kommt als nächstesmitdiskutieren »
