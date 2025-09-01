    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro hält sich knapp über 1,17 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs stabil bei 1,1705 US-Dollar.
    • Feiertag in den USA dämpft Kursbewegungen.
    • EZB-Referenzkurs bei 1,1715 Dollar festgelegt.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Wegen eines Feiertags in den USA hielten sich die Kursbewegungen im Währungsgeschäft in engen Grenzen. Zuletzt notierte der Euro mit 1,1705 US-Dollar und damit leicht unter dem Niveau des späten europäischen Handels. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1715 (Freitag: 1,1658) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8536 (0,8577) Euro gekostet./bek/nas


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
