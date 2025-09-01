SMA Solar: Umsatzprognose 2025 angepasst, Restrukturierung erweitert
SMA Solar Technology AG passt ihre Prognosen für 2025 an, um auf Umsatzrückgänge und hohe Einmalaufwendungen zu reagieren, während erweiterte Maßnahmen Kosteneinsparungen sichern sollen.
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
- SMA Solar Technology AG passt die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erweitert Restrukturierungsmaßnahmen.
- Die Umsatzentwicklung in der Division Home & Business Solutions hat sich im dritten Quartal 2025 deutlich verschlechtert, was zu zusätzlichen Wertminderungsaufwendungen führt.
- Der Vorstand erwartet Einmalaufwendungen in Höhe von 170 Mio. Euro bis 220 Mio. Euro, einschließlich nicht EBITDA-wirksamer negativer Einmaleffekte von ca. 50 bis 65 Mio. Euro.
- Die Restrukturierungsmaßnahmen werden erweitert, um zusätzliche jährliche Kosteneinsparungen von mehr als 100 Mio. Euro bis Ende 2027 zu erreichen.
- Die Ergebnisprognose für 2025 wird auf ein EBITDA zwischen –80 Mio. Euro und –30 Mio. Euro angepasst, während der Umsatz zwischen 1.450 Mio. Euro und 1.500 Mio. Euro erwartet wird.
- Die Anpassungen sind eine Reaktion auf die anhaltend schwache Marktentwicklung in den Marktsegmenten für Privat- und Gewerbeanlagen.
Der nächste wichtige Termin, Analysten Conference Call 13.30 Uhr (CET), bei SMA Solar Technology ist am 13.11.2025.
Der Kurs von SMA Solar Technology lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,09 %
im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.898,37PKT (-0,01 %).
-11,72 %
-2,32 %
+13,45 %
+16,22 %
+8,17 %
-54,67 %
-39,89 %
-33,39 %
-61,92 %
ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte