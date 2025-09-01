SMA Solar Technology Aktie bricht ein - 01.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die SMA Solar Technology Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -16,52 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +16,08 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -2,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SMA Solar Technology auf +68,01 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,82 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,48 % 1 Monat +12,17 % 3 Monate +16,08 % 1 Jahr +8,50 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 670,06 Mio.EUR wert.

SMA Solar senkt wegen der anhaltend schwachen Marktentwicklung für Privat- und Gewerbeanlagen seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet nun einen operativen Verlust. Die für 2025 und die Folgejahre zu erwartende Umsatzentwicklung der Sparte …

SMA Solar Technology AG passt ihre Prognosen für 2025 an, um auf Umsatzrückgänge und hohe Einmalaufwendungen zu reagieren, während erweiterte Maßnahmen Kosteneinsparungen sichern sollen.

SMA Solar Technology AG is recalibrating its 2025 financial strategy due to challenges in its Home & Business Solutions division, forecasting significant one-time impacts and revising its fiscal projections.

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



