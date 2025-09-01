Klingbeil setzt "Investitions- und Innovationsbeirat" ein

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) setzt einen neuen "Investitions- und Innovationsbeirat (IBB)" ein, der den Mittelabfluss aus dem milliardenschweren Sondervermögen Infrastruktur bewerten und voranbringen soll.



"Wir investieren jetzt so stark wie noch nie zuvor in die Stärke und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes", sagte Klingbeil dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). "Die Gelder sind nun da, aber die Umsetzung ist kein Selbstläufer."





