Wirtschaft
Klingbeil setzt "Investitions- und Innovationsbeirat" ein
Foto: Lars Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) setzt einen neuen "Investitions- und Innovationsbeirat (IBB)" ein, der den Mittelabfluss aus dem milliardenschweren Sondervermögen Infrastruktur bewerten und voranbringen soll.
"Wir investieren jetzt so stark wie noch nie zuvor in die Stärke und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes", sagte Klingbeil dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). "Die Gelder sind nun da, aber die Umsetzung ist kein Selbstläufer."
"Ich freue mich deshalb sehr, dass es uns gelungen ist, eine Gruppe von erfahrenen Expertinnen und Experten zusammenzubringen, die Investitionen und Innovationen vorantreiben", sagte der Bundesfinanzminister. Dem neuen Beirat sollen unter anderem Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft angehören. Er soll halbjährlich über seine Vorschläge und Bewertungen des Investitionsfortschritts berichten. Dazu soll er Hürden für Investitionen identifizieren, aber auch Ideen für wachstumsfördernde Maßnahmen einbringen.
Den Vorsitz des Beirats wird der Unternehmer Harald Christ übernehmen. Mitglieder werden unter anderem Ann-Kristin Achleitner, die an der Technischen Universität München lehrt und in verschiedenen Aufsichtsräten sitzt, Sabine Bendiek, die Vorstandsmitglied beim Softwarekonzern SAP war, Roman Zitzelsberger, Gewerkschafter und früher Aufsichtsratsmitglied bei Daimler, sowie der frühere Oberbürgermeister von Mannheim, Peter Kurz. Auch Klingbeils persönlicher Wirtschaftsberater, der Ökonom Jens Südekum, wird dem Beirat angehören "Endlich wird investiert, um den Sanierungsstau aufzulösen und Deutschland nach vorne zu bringen. Darauf haben Menschen und Betriebe in Deutschland lange gewartet", sagte der Unternehmer und künftiger Beiratsvorsitzende Christ dem "Handelsblatt".
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
jameslabrie schrieb 28.08.25, 18:55
snowflake nach uebertreibung heute bei 203 Euro verkauftmitdiskutieren »
MilfordSound schrieb 22.07.25, 09:03
kann es sein, daß die SAP - Zahlen heute abend erst um 22:05 Uhr veröffentlicht werden?mitdiskutieren »
Malztrunk schrieb 12.05.25, 15:35
Fangen wir mit einer verbindlichen Frauenquote im Straßenbau an. Ich setze mich seit Langem für eine Frauenquote bei Asphalt- und Straßenbauern ein – auch Walzenfahrerinnen sieht man viel zu selten. Hier besteht dringend Handlungsbedarf.mitdiskutieren »
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte