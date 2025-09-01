JPMORGAN stuft Teamviewer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 14,50 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schätzungen für den IT-Dienstleister stiegen quasi "mechanisch" wegen dessen Übernahme der Plattform 1E, schrieb Toby Ogg in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Annahmen bewegten sich nun in etwa auf Höhe der Konsensschätzungen./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,99 % und einem Kurs von 10,18EUR auf Tradegate (01. September 2025, 21:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Toby Ogg

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 14,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,00 € , was eine Steigerung von +47,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer