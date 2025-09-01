    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer
    JPMORGAN stuft Teamviewer auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 14,50 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schätzungen für den IT-Dienstleister stiegen quasi "mechanisch" wegen dessen Übernahme der Plattform 1E, schrieb Toby Ogg in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Annahmen bewegten sich nun in etwa auf Höhe der Konsensschätzungen./bek/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,99 % und einem Kurs von 10,18EUR auf Tradegate (01. September 2025, 21:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Toby Ogg
    Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 15
    Kursziel alt: 14,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


