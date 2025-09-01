AstraZeneca Aktie gut behauptet +1,83 % - 01.09.2025

Die AstraZeneca Aktie notiert aktuell bei 69,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,83 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,25 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AstraZeneca ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Medikamente in Onkologie und anderen Bereichen spezialisiert. Es konkurriert mit Branchengrößen wie Pfizer und Roche und hebt sich durch seine starke Forschungspipeline und strategische Allianzen ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von AstraZeneca einen Gewinn von +6,23 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AstraZeneca Aktie damit um -1,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,48 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

AstraZeneca Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,09 % 1 Monat +5,00 % 3 Monate +6,23 % 1 Jahr -13,61 %

Informationen zur AstraZeneca Aktie

Es gibt 3 Mrd. AstraZeneca Aktien. Damit ist das Unternehmen 213,93 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

AstraZeneca Aktie jetzt kaufen?

Ob die AstraZeneca Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AstraZeneca Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.