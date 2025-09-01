CANSON CAPITAL PARTNERS AGIERT ALS FEDERFÜHRENDER FINANZBERATER VON CAPVEST BEI DER AKQUISITION VON STADA UND CO-INVESTIERT ÜBER SEINEN MERCHANT BANKING ARM

LONDON, 1. September 2025 /PRNewswire/ -- Canson Capital Partners („Canson") freut sich bekannt zu geben, dass es als Lead Financial Advisor für CapVest Partners LLP („CapVest"), einen führenden internationalen Private-Equity-Investor, bei dessen Vereinbarung zur Investition in die STADA Arzneimittel AG („STADA") fungiert hat. Die Transaktion umfasst den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an STADA von Bain Capital und Cinven, die Minderheitsinvestoren bleiben werden.

STADA ist die sechste Private-Equity-Transaktion, bei der Canson als Finanzberater und Co-Investor auftritt

STADA wurde 1895 gegründet und ist ein führendes paneuropäisches Pharmaunternehmen mit starken Marktpositionen in den Bereichen Consumer Health, Generika und Spezialarzneimittel. Die Produkte von STADA werden in über 110 Ländern vertrieben, wobei der Schwerpunkt auf Europa, Eurasien und den Schwellenländern liegt. Das Unternehmen verfügt über vollständig integrierte Fähigkeiten in den Bereichen Entwicklung, Beschaffung, Herstellung und Vermarktung. Im Geschäftsjahr 24 erwirtschaftete STADA einen Umsatz von über 4 Milliarden Euro.

Als außergewöhnlicher Gesundheitsinvestor mit einem bewährten Wertsteigerungskonzept ist CapVest gut positioniert, um die nächste Wachstumsphase von STADA zu beschleunigen, indem wir mit dem Managementteam zusammenarbeiten, um die Marktführerschaft zu stärken und die Expansion durch Innovation, Einlizenzierung und M&A voranzutreiben.

Diese Transaktion unterstreicht den partnerschaftlichen Ansatz von Canson zur Erschließung von Chancen:

Beobachtete STADA und seine Endmärkte über mehrere Jahre hinweg genau und pflegte enge Beziehungen zu den derzeitigen Private-Equity-Eigentümern

Zusammenarbeit mit Alan Main , einem weltweit führenden Experten für Consumer Health und ehemaligen Leiter von Sanofi Consumer Health, der strategische Erkenntnisse lieferte und eine Schlüsselrolle im Due-Diligence-Prozess spielte

Zusammenarbeit mit einem sehr erfahrenen Investor mit fundierten Branchenkenntnissen und nachweislicher Erfolgsbilanz bei der Förderung von transformativem Wachstum

Die Transaktion stärkt die Expertise von Canson im Gesundheitsbereich und unsere unverwechselbare Position im Bereich Consumer Health, ein Schwerpunkt, der durch unsere Partnerschaft mit Alan Main initiiert und seither durch die Beteiligung an zahlreichen branchenbestimmenden Transaktionen ausgebaut wurde.