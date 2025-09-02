DEUTZ expandiert: SOBEK-Übernahme eröffnet Defense-Wachstumsmarkt!
DEUTZ AG übernimmt die SOBEK Group GmbH und sichert sich damit einen innovativen Anbieter elektrischer Antriebssysteme, der in vielfältigen High-Tech-Branchen tätig ist.
Foto: DEUTZ AG
- DEUTZ AG hat 100% der Anteile an der SOBEK Group GmbH erworben, einem Anbieter von elektrischen Antriebssystemen.
- SOBEK entwickelt und produziert hochpräzise Antriebssysteme, die in unbemannten Luftfahrtsystemen und in Branchen wie Motorsport, Medizintechnik und Robotik eingesetzt werden.
- Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet SOBEK einen Umsatz im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich und ein EBITDA von etwa 10 bis 12 Millionen Euro.
- Der Kaufpreis ergibt ein EBITDA-Multiple von etwa 11x basierend auf der erwarteten Profitabilität von SOBEK.
- Die Finanzierung der Übernahme erfolgt über Kreditlinien, und DEUTZ erwägt eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung bei geeigneten Marktbedingungen.
- Der Vollzug der Transaktion wird kurzfristig erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Deutz ist am 06.11.2025.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.909,29PKT (+0,05 %).
+0,03 %
-2,78 %
+15,18 %
+21,46 %
+87,76 %
+137,48 %
+93,64 %
+76,92 %
-51,80 %
ISIN:DE0006305006WKN:630500
