DEUTZ erobert Drohnenmarkt: Neuer Defense-Wachstumsbereich!
DEUTZ AG setzt ein starkes Zeichen in der Technologiebranche: Mit der Übernahme der SOBEK Group GmbH erschließt sich DEUTZ neue Horizonte und öffnet Türen zu innovativen Märkten.
Foto: DEUTZ AG
- DEUTZ AG übernimmt die SOBEK Group GmbH, einen führenden Hersteller von elektrischen Antrieben für Hightech-Anwendungen, um in den Wachstumsmarkt der Drohnen im Defense-Bereich einzusteigen.
- SOBEK ist in spezialisierten Anwendungsfeldern wie Motorsport, Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik tätig und beliefert Topteams in der Formel 1 und Formel E.
- Die Akquisition ist Teil der „Dual+“-Strategie von DEUTZ, um sich breiter aufzustellen und unabhängiger vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren zu werden.
- SOBEKs Technologie zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte, Energieeffizienz und präzise Steuerbarkeit aus, was für moderne Drohnenanwendungen entscheidend ist.
- DEUTZ plant, die Akquisition durch Kreditlinien zu finanzieren und erwägt eine Kapitalerhöhung, um die Transaktion bei geeigneten Marktbedingungen zu unterstützen.
- Die Akquisition ermöglicht DEUTZ den Zugang zum Verteidigungsmarkt und bietet Potenzial für Synergien in anderen Geschäftsbereichen wie der zivilen Luftfahrt und Medizintechnik.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Deutz ist am 06.11.2025.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.909,29PKT (+0,05 %).
+0,03 %
-2,78 %
+15,18 %
+21,46 %
+87,76 %
+137,48 %
+93,64 %
+76,92 %
-51,80 %
ISIN:DE0006305006WKN:630500
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte