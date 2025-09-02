Mindray arbeitet mit Mercy Ships zusammen, um fortschrittliche medizinische Versorgung in ganz Afrika bereitzustellen

Der Zugang zu sicheren chirurgischen Eingriffen ist in ganz Subsahara–Afrika weiterhin stark eingeschränkt:

DARMSTADT, Deutschland, 2. September 2025 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), ein weltweit führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen, gab heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Mercy Ships bekannt, der weltweit größten gemeinnützigen Organisation, die Hospitalschiffe betreibt. Die Zusammenarbeit wird die Gesundheitsversorgung in Afrika südlich der Sahara verbessern und die Mission von Mercy Ships unterstützen, kostenlose, lebensverändernde Operationen, medizinische Schulungen sowie nachhaltige Verbesserungen des Gesundheitssystems anzubieten.

Mehr als 170 Millionen Menschen – über 95 % der Bevölkerung – haben keinen Zugang zu grundlegender chirurgischer Versorgung.

– über – haben keinen Zugang zu grundlegender chirurgischer Versorgung. In der Region gibt es nur 0,2 bis 1,0 Chirurgen pro 100 000 Einwohner , was weit unter dem WHO-Richtwert von 20 pro 100 000 liegt.

, was weit unter dem liegt. Mehr als 15 % der Bevölkerung leben weiter als zwei Stunden vom nächstgelegenen Krankenhaus entfernt.

Mercy Ships stellt sich diesen Herausforderungen, indem es zwei hochmoderne Krankenhausschiffe einsetzt, diechirurgische Kapazitäten mit Schulungseinrichtungen kombinieren. Jedes Jahr führen die Schiffe landesweite Patientenscreenings durch, gefolgt von bis zu zehn Monaten an chirurgischen Eingriffen, die Fachgebiete wie Tumorentfernung, rekonstruktive und orthopädische Chirurgie, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Augenheilkunde und Zahnbehandlung umfassen.

Die Arbeit von Mercy Ships erfordert tragbare, zuverlässige und benutzerfreundliche Geräte, die sowohl für die Untersuchung von Patienten als auch für komplexe chirurgische Eingriffe geeignet sind.

Mindray ging 2017 erstmals eine Partnerschaft mit Mercy Ships ein und spendete Patientenmonitore in Nordamerika. Auf diesem Fundament aufbauend umfasst die erweiterte Zusammenarbeit 2025:

Spenden von modernen Ultraschallsystemen für die Global Mercy

für die Technische Unterstützung und Schulungsdienste , die virtuell und vor Ort angeboten werden

, die virtuell und vor Ort angeboten werden Fortgesetzte Bereitstellung von Anästhesiegeräten, Defibrillatoren, EKGs und Überwachungssystemen

Heute sind mehr als 350 Mindray–Geräte auf beiden Krankenhausschiffen im Einsatz und gewährleisten jedes Jahr eine kontinuierliche, hochwertige Versorgung für Tausende von Patienten.