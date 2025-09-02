Maduro sieht 'größte Bedrohung' seit 100 Jahren durch USA

CARACAS (dpa-AFX) - Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat die US-Militärpräsenz in der Karibik als "größte Bedrohung" seit einem Jahrhundert bezeichnet. "Venezuela steht vor der größten Bedrohung, die unser Kontinent in den letzten 100 Jahren erlebt hat", sagte er bei einer Pressekonferenz vor ausländischen Korrespondenten. "Acht Kriegsschiffe mit 1.200 Raketen und ein Atom-U-Boot zielen auf Venezuela. Es ist eine extravagante Bedrohung. Nicht zu rechtfertigen, unmoralisch und absolut kriminell", sagte er.

Im Falle eines Angriffs durch die USA drohte er mit bewaffnetem Widerstand. "Wenn Venezuela angegriffen würde, würden wir sofort zum bewaffneten Kampf zur Verteidigung unseres Territoriums übergehen." Er werde "verfassungsgemäß eine Republik in Waffen" ausrufen.