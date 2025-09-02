Struktur der Bundesbehörden überprüfen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sieht bei den mehr als 900 Bundesbehörden Potenzial für den Abbau von Bürokratie. Der "Bild"-Zeitung sagte Wildberger: "Die 960 nachgelagerten Behörden sind ein Ausdruck der Komplexität, die sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Ein echter Bürokratieabbau erfordert, diese Strukturen konsequent zu überprüfen und wo möglich aufzubrechen, zusammenzuführen und zu vereinfachen." Vor allem müsse man an den Ursachen ansetzen, "um die überbordende Bürokratie schrittweise, aber spürbar zurückzuführen".

Für die Digitalisierung der Verwaltung und den Bürokratieabbau hatte die Koalition aus Union und SPD eigens ein neues Ressort geschaffen. Als Minister hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den früheren Topmanager von MediaMarktSaturn, Wildberger, in sein Kabinett geholt. Seine genaue Amtsbezeichnung lautet Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung./shy/DP/zb



