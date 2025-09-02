    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bundesdigitalminister Wildberger

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Struktur der Bundesbehörden überprüfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Wildberger sieht Bürokratieabbau bei 900 Behörden.
    • Strukturen müssen überprüft und vereinfacht werden.
    • Digitalisierung soll Bürokratie schrittweise reduzieren.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sieht bei den mehr als 900 Bundesbehörden Potenzial für den Abbau von Bürokratie. Der "Bild"-Zeitung sagte Wildberger: "Die 960 nachgelagerten Behörden sind ein Ausdruck der Komplexität, die sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Ein echter Bürokratieabbau erfordert, diese Strukturen konsequent zu überprüfen und wo möglich aufzubrechen, zusammenzuführen und zu vereinfachen." Vor allem müsse man an den Ursachen ansetzen, "um die überbordende Bürokratie schrittweise, aber spürbar zurückzuführen".

    Für die Digitalisierung der Verwaltung und den Bürokratieabbau hatte die Koalition aus Union und SPD eigens ein neues Ressort geschaffen. Als Minister hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den früheren Topmanager von MediaMarktSaturn, Wildberger, in sein Kabinett geholt. Seine genaue Amtsbezeichnung lautet Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung./shy/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bundesdigitalminister Wildberger Struktur der Bundesbehörden überprüfen Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sieht bei den mehr als 900 Bundesbehörden Potenzial für den Abbau von Bürokratie. Der "Bild"-Zeitung sagte Wildberger: "Die 960 nachgelagerten Behörden sind ein Ausdruck der Komplexität, die sich über …