    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nürnberger Zeitung' zu Konservative Trutzburg

    Für Sie zusammengefasst
    • FW Bayern muss CSU treu bleiben und Profil zeigen.
    • Gefahr, konservativer als CSU zu wirken, wächst.
    • Protest gegen Linnemanns Verbeamtungspläne von FW.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Konservative Trutzburg:

    "Die Freien Wähler (FW) Bayern sind im Freistaat zur Treue gegenüber der Koalition mit der CSU verpflichtet, andererseits aber auch unter Druck, politisch-inhaltliches Profil zu zeigen. Dabei geraten sie in Gefahr, konservativer als die CSU zu erscheinen. Jüngstes Beispiel: Der scharfe Protest gegen die Überlegungen von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, die Verbeamtungen zu beschränken. Auf Länderebene würde Linnemanns Vorstoß darauf hinauslaufen, beispielsweise Lehrer nicht mehr zu verbeamten. Eine gute Gelegenheit für die FW, neben den Landwirten nun auch die Beamten an sich zu binden - in der Erwartung, dass die CSU den Vertreter der Schwesterpartei nicht so abwatschen kann, wie ein FW-Chef Aiwanger."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nürnberger Zeitung' zu Konservative Trutzburg "Nürnberger Zeitung" zu Konservative Trutzburg: "Die Freien Wähler (FW) Bayern sind im Freistaat zur Treue gegenüber der Koalition mit der CSU verpflichtet, andererseits aber auch unter Druck, politisch-inhaltliches Profil zu zeigen. Dabei …