    Pressestimme

    'Rhein-Zeitung' zu schwarz-roter Herbst der Emotionen

    Für Sie zusammengefasst
    • Unterschiedliche Auffassungen zum Sozialstaat wichtig.
    • Besserer persönlicher Umgang könnte Reformen fördern.
    • Herbst der Emotionen soll zu Staatsmodernisierung führen.

    KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu schwarz-roter Herbst der Emotionen:

    "Unterschiedliche Auffassungen darüber, wie weit der Sozialstaat gehen darf, sind bei grundsätzlich konträren Parteiprofilen klar und wichtig für die politische Auswahl. Es wäre also zum Herbstbeginn schon sehr viel geschafft, wenn der persönliche Umgang miteinander besser wird und sich die Vorhaben nicht gegenseitig um die Ohren geschlagen werden. Denn dass es Reformbedarf gibt, zweifelt von den maßgeblichen Politikern niemand mehr an. Es wäre schön, wenn aus dem "Herbst der Emotionen" der "Winter der Staatsmodernisierung" würde. Nicht nur für die Koalitionäre, sondern das ganze Land."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
