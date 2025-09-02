    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Kölner Stadt-Anzeiger' zu SOZ-Gipfeltreffen in China

    Für Sie zusammengefasst
    • Kluges Lavieren nötig für EU und Deutschland.
    • Verbündete im Westen und Osten suchen.
    • Innenpolitisches Klein-Klein muss überwunden werden.

    KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu SOZ-Gipfeltreffen in China:

    "Deutschland und die Europäische Union müssen klug lavieren und sowohl im Westen als auch im Osten nach noch vorhandenen Verbündeten suchen. Und nicht nur die Bundesregierung muss angesichts der internationalen Bedrohungslage das innenpolitische Klein-Klein außer Acht lassen und zusammenrücken. Sonst ist die Gefahr groß, dass die Menschen die Notwendigkeit verkennen, zu kämpfen: für den ökonomischen Wohlstand, der Unabhängigkeit erst ermöglicht, und für den kulturellen und politischen Wohlstand, der Freiheit bedeutet. Für ein anderes Leben also als in Russland oder China."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu SOZ-Gipfeltreffen in China "Kölner Stadt-Anzeiger" zu SOZ-Gipfeltreffen in China: "Deutschland und die Europäische Union müssen klug lavieren und sowohl im Westen als auch im Osten nach noch vorhandenen Verbündeten suchen. Und nicht nur die Bundesregierung muss angesichts …