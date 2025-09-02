    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Südwest Presse' zu Aufnahmen von Afghanen

    • Aufnahmeprogramme für gefährdete Afghanen laufen aus.
    • Über 2000 Afghanen warten auf Visa in Pakistan.
    • Moralische Verpflichtung Deutschlands wird ignoriert.

    ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Aufnahmen von Afghanen:

    "Es ging und geht um Afghanen, für die Aufnahmeprogramme geschaffen wurden, weil sie unter dem Taliban-Regime um Leib und Leben fürchten müssen. Weil aber die Einreise von Afghanen derzeit extrem unpopulär ist und weil es auch reale Sicherheitsbedenken gibt, lässt die schwarz-rote Bundesregierung die Programme auslaufen und sie stoppte die Aufnahme für diejenigen, denen sie schon zugesagt wurde. Mehr als 2000 warten in Pakistan auf ein Visum, 200 Menschen wurden von dort nach Afghanistan abgeschoben. Das deutsche Innenministerium prüft und prüft, das Außenministerium stellt keine Visa aus. Und auch das ist rechtens, hat ein hiesiges Oberverwaltungsgericht festgestellt. Die Prüfungen können weitergehen, Deutschland ist an die wenigsten Zusagen rechtlich gebunden. Bleibt die moralische Verpflichtung. Die scheint immer weniger ins Gewicht zu fallen."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
