Wadephul besucht Indien - Wirtschaft zentrales Thema

BENGALURU (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul besucht vor dem Hintergrund der aggressiven Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump Indien. In der High-Tech-Metropole Bengaluru (ehemals Bangalore) in der Provinz Karnataka im Südwesten des Landes dürften an diesem Dienstag wirtschaftliche Perspektiven mit Themen wie Forschung, Wissenschaft und Fachkräfteeinwanderung im Mittelpunkt stehen. Bei den politischen Gesprächen in Neu-Delhi am Mittwoch ist zu erwarten, dass der Umgang mit Russland wegen dessen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie das Verhältnis zu China als politische und wirtschaftliche Großmacht zentrale Themen sind.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts erklärte, Indien sei als größte Demokratie der Welt für Deutschland ein unentbehrlicher Schlüsselpartner und Motor für globale Innovation und Wachstum. Die hohe Wachstums- und Innovationsdynamik Indiens biete großes Potenzial für die Diversifizierung der Handelsbeziehungen und Lieferketten, für Technologiekooperationen und die Gestaltung der digitalen Transformation, sowie auch zur Anwerbung gut ausgebildeter Fachkräfte.

Reise von geostrategischer Bedeutung



Vor welchem geostrategischen Hintergrund die Reise Wadephuls spielt, zeigt ein Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in der chinesischen Hafenstadt Tianjin. Dazu hatte Staats- und Parteichef Xi Jinping vom vergangenen Sonntag an Russlands Präsidenten Wladimir Putin und Indiens Ministerpräsident Narendra Modi sowie 18 weitere Staats- und Regierungschefs eingeladen. Die Organisation war zur Terrorbekämpfung gebildet worden und gilt als Gegengewicht zur Nato, könnte aber auch wirtschaftspolitisch an Gewicht gewinnen./bk/DP/jha



