    Kremlchef Putin trifft Chinas Staatschef Xi in Peking

    Für Sie zusammengefasst
    • Xi Jinping empfängt Putin zu bilateralen Gesprächen.
    • China unterstützt Russland im Ukraine-Konflikt politisch.
    • Spannende Äußerungen zu Ukraine-Krieg von beiden erwartet.

    PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staatschef Xi Jinping will am Dienstag nach Angaben des Kremls Russlands Präsidenten Putin in der chinesischen Hauptstadt Peking zu bilateralen Gesprächen empfangen. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow hatte vor der viertägigen China-Reise des Kremlchefs ein solches Treffen in Aussicht gestellt. Nähere Details zu dem Treffen lagen zunächst nicht vor.

    China und Russland haben ein enges Verhältnis. Peking ist für Moskau ein wichtiger Rückhalt im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, weil China bislang von einer Verurteilung absieht, aber vor allem im Westen unter Verdacht steht, das Land mit für die Rüstungsindustrie wichtigen Gütern zu beliefern.

    Spannend dürfte werden, wie sich Xi und Putin zum Ukraine-Krieg äußern. China hatte immer wieder eine politische Lösung des Konflikts betont. Jedoch stieß Peking mit seinen Vorschlägen auf Widerstand, weil diese russischen Forderungen nachkamen, was die Ukraine bislang abgelehnt hatte.

    Xi und Putin waren am Sonntag und Montag erst in der unweit entfernt gelegenen Stadt Tianjin zum Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit mit acht weiteren Mitgliedsstaaten des Bündnisses zusammengekommen./jon/DP/jha





