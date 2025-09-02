Wachstum schon wieder beendet

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    • Bundesliga-Einnahmen stagnieren trotz Auslandsvermarktung.
    • Internationale TV-Verträge bringen 218 Millionen Euro.
    • Wettbewerb im Ausland verschärft sich, DFL bleibt still.
    BERLIN (dpa-AFX) - Die Fußball-Bundesligisten bekommen nicht die erhoffte Einnahmen-Steigerung durch die Auslandsvermarktung. Die Gewinne aus dem internationalen Geschäft stagnieren. Aus den TV-Verträgen erwirtschaftet die Liga nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur für die Saison 2025/2026 rund 218 Millionen Euro - so viel wie in der abgelaufenen Saison.

    Die letzten TV-Verträge waren kurz vor dem Start in die neue Saison abgeschlossen worden, unter anderem in Großbritannien und in Japan. Die gesamten Einnahmen aus dem internationalen Geschäft einschließlich der kommerziellen Rechte wie Sponsoring belaufen sich auf knapp 302 Millionen Euro für die laufende Saison.

    Verschärfter Wettbewerb

    Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will sich aktuell zu dem Thema nicht äußern. Geschäftsführer Steffen Merkel hatte kürzlich bei einem Medientermin gesagt: "In vielen internationalen Märkten verschärft sich der Wettbewerb darum, welche Medienrechte als zwingend angesehen werden, und in einigen dieser Märkte sind wir eher in einer Rolle des Herausforderers."

    Die Bundesligisten wünschen sich mehr Geld aus dem internationalen Geschäft. BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer hatte vor wenigen Wochen der dpa gesagt: "Das ist auf jeden Fall ein Wachstumsthema, bei dem wir als Bundesliga Luft nach oben haben."

    Es gab schon mehr Geld als jetzt

    Zwischenzeitlich lagen die Einnahmen aus der Auslandsvermarktung schon einmal bei rund 275 Millionen, ehe es während der Corona-Pandemie einen Einbruch um rund 100 Millionen gab. Seitdem verzeichnete die DFL bis zur vergangenen Spielzeit Steigerungen.

    Der "Wachstumskurs", den Merkel zuletzt konstatiert hatte, ist jedoch zumindest vorerst vorbei. Bei den nationalen TV-Einnahmen gibt es durch die seit dieser Spielzeit gültigen Verträge einen Zuwachs von etwa zwei Prozent auf 1,121 Milliarden Euro pro Saison.

    Im internationalen Vergleich steht die Bundesliga beim Auslandsgeschäft auf Platz drei. Die englische Premier League ist weit enteilt und kassiert fast das Zehnfache. Die spanische La Liga nimmt ungefähr das Dreifache ein./mrs/DP/zb

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 3,61 auf Lang & Schwarz (01. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 399,08 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +38,31 %/+38,31 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
