    Beeindruckende Leistung erreicht Mittelfristziele

    dormakaba beeindruckt mit starkem Wachstum und solider Bilanz. Strategische Erfolge und dynamische M&A-Aktivitäten sichern den Kurs für 2025/26. Mit David Fuller als neuem Chief Innovation Officer wird die Innovationskraft weiter gestärkt.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • dormakaba erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 ein organisches Nettoumsatzwachstum von 4,1% und steigerte die bereinigte EBITDA-Marge um 80 Basispunkte auf 15,5%, mit einem Reingewinn von CHF 188,0 Mio.
    • Die Bilanz ist stark, der Verschuldungsgrad verbesserte sich auf 0,8x, und der freie Cashflow betrug CHF 176,9 Mio.
    • dormakaba ist auf Kurs zur Erreichung der Mittelfristziele 2025/26 und hat das ROCE-Ziel ein Jahr früher als geplant erreicht.
    • Die Strategieumsetzung zeigt Erfolge, das Transformationsprogramm trägt zur Margensteigerung bei, und M&A-Aktivitäten gewinnen an Dynamik.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein organisches Nettoumsatzwachstum von 3-5% sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von über 16% erwartet.
    • David Fuller wurde zum Chief Innovation Officer ernannt, um die Innovationsstrategie des Unternehmens voranzutreiben.

    dormakaba Holding

    -0,19 %
    +1,02 %
    -3,88 %
    +1,21 %
    +41,32 %
    +100,51 %
    +52,45 %
    +38,36 %
    +198,31 %
    ISIN:CH0011795959WKN:898080





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
