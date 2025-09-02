Beeindruckende Leistung erreicht Mittelfristziele
dormakaba beeindruckt mit starkem Wachstum und solider Bilanz. Strategische Erfolge und dynamische M&A-Aktivitäten sichern den Kurs für 2025/26. Mit David Fuller als neuem Chief Innovation Officer wird die Innovationskraft weiter gestärkt.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- dormakaba erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 ein organisches Nettoumsatzwachstum von 4,1% und steigerte die bereinigte EBITDA-Marge um 80 Basispunkte auf 15,5%, mit einem Reingewinn von CHF 188,0 Mio.
- Die Bilanz ist stark, der Verschuldungsgrad verbesserte sich auf 0,8x, und der freie Cashflow betrug CHF 176,9 Mio.
- dormakaba ist auf Kurs zur Erreichung der Mittelfristziele 2025/26 und hat das ROCE-Ziel ein Jahr früher als geplant erreicht.
- Die Strategieumsetzung zeigt Erfolge, das Transformationsprogramm trägt zur Margensteigerung bei, und M&A-Aktivitäten gewinnen an Dynamik.
- Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein organisches Nettoumsatzwachstum von 3-5% sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von über 16% erwartet.
- David Fuller wurde zum Chief Innovation Officer ernannt, um die Innovationsstrategie des Unternehmens voranzutreiben.
