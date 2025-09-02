SMG Swiss Marketplace Group: Spektakulärer Börsengang enthüllt!
Die TX Group, ein Schlüsselakteur in der Schweizer Medienwelt, unterstützt die SMG Swiss Marketplace Group auf ihrem Weg an die Börse, ohne eigene Anteile zu verkaufen. Weitere Infos folgen.
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
- TX Group hat die SMG Swiss Marketplace Group 2021 zusammen mit Mobiliar, Ringier und General Atlantic gegründet und hält 30.7 % an der SMG.
- Die SMG Swiss Marketplace Group hat eine Intention to Float (ITF) veröffentlicht, plant also einen Börsengang.
- TX Group wird im Rahmen des geplanten Börsengangs keine Aktien veräußern.
- Der Zeitpunkt des Börsengangs hängt von den Marktbedingungen ab; weitere Informationen folgen später.
- Die TX Group ist ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, das Informationen, Unterhaltung und Hilfestellungen bietet, und ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert.
- Kontaktperson für weitere Informationen ist Urs Fehr, Verantwortlicher Kommunikation & Investor Relations bei der TX Group.
